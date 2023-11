Duro testimonio: "Los chicos lloran porque les duele la panza de hambre"

Es la tercera colecta del año, y según dijo Claudia, años anteriores realizaban solo una al año, para juntar abrigo, pero que este año fue muy particular por que los obligó a pedir también colchones, chapas y alimentos no perecederos. "El momento que están viviendo nuestras familias es una crisis muy terrible. No solamente por lo temporales que nos azotan que como ellos viven en casillas se llevan la peor parte, los chicos vienen sin descansar, vienen con sueño porque imaginate que una casilla se mueve toda la noche y los chicos no duermen. Vienen con sueño, con hambre, mojados", relató la directora.