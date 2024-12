Desesperada búsqueda del criancero que cayó al río Varvarco: "Es una zona muy peligrosa"

Hace cuatro días que se lleva a cabo la intensa búsqueda de Javier Valdez, un joven criancero, en la zona de un cañadón que encajona al río Varvarco, un sector de difícil acceso al norte de la provincia de Neuquén. Se montó un intenso operativo y este lunes se sumará el trabajo de buzos especializados. Hasta el momento la búsqueda no cesa, pero siguen sin novedades.

CRIANCERO.avif

"Sandro pidió ayuda a su primo, se subió al caballo e intentó seguir el rastro de su hermano, mientras el otro va a casa de unos parientes y justo estaba personal de emergencia junto a la policía haciendo un trabajo con los crianceros, por eso estamos desde el momento cero donde empieza la búsqueda con camionetas y motos durante el viernes", contó la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, en diálogo con LU5.

Y aseguró que la zona de búsqueda del río es muy peligrosa, con mucho sedimento y con gran cantidad de piedras, donde hay cañadones muy estrechos y no hay forma de acceder por ninguna vía, por lo que ante las dificultades del terreno, se fue convocando a diferentes instituciones.

"El helicóptero de la provincia llegó el viernes. se hicieron muchos sobrevuelos, pero hay zonas donde es tan angosto el cañadón que se puede descender hasta determinada altura después se hace imposible por la corriente de viento. Se sumó la policía, Gendarmería, bomberos y se dividió el área en 5 sectores para abordarlas de diferentes maneras", detalló la funcionaria. "El helicóptero de la provincia llegó el viernes. se hicieron muchos sobrevuelos, pero hay zonas donde es tan angosto el cañadón que se puede descender hasta determinada altura después se hace imposible por la corriente de viento. Se sumó la policía, Gendarmería, bomberos y se dividió el área en 5 sectores para abordarlas de diferentes maneras", detalló la funcionaria.

En el inicio del cuarto día de búsqueda de Javier, no hay resultados positivos, ni indicios sobre él. Este lunes se intensificará en puntos claves la tarea de búsqueda. "Todavía no tenemos ninguna novedad pero no se pierde la esperanza en ningún instante", dijo.

Busqueda criancero rio varvarco 4.jpeg

Ortiz Luna reveló que inicialmente la búsqueda era de 10 kilómetros hasta donde hay una piedra grande, pero en las próximas horas se ampliará piedra abajo hasta Varvarco: "Se van a poner mallas en algunos sectores. Construimos un maniquí con un peso similar lo arrojamos desde el lugar donde cayó y vimos como se comportaba, y se quedó varado a un lugar de 5 kilómetros de donde estaban construyendo la pasarela, y en ese sector donde se van a intensificar tareas con buzos de policía, familiares y gente del manejo del fuego, es una zona muy peligrosa, pero lo van a intentar".

Asimismo, confirmó que hay un sector en el que se sigue trabajando con drones porque es el único elemento con el que se puede acceder, y un tercer sector que es donde se pusieron mallas. "Estamos además con todo el acompañamiento a la familia que está atravesando una situación muy difícil. Es un chico que ha crecido toda su vida ahí, son muy conocedores del lugar", dijo.

Por último, recordó que a veces las búsquedas pueden extenderse durante semanas, por lo que se van rotando los equipos y van cambiando los abordajes. "Cualquier hipótesis es válida y seguimos tratando de encontrar los indicios que nos puedan llevar a algún resultado", sentenció.