Despiden con dolor a una trabajadora de la UNCo

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología invita a transitar juntxs un momento de despedida para nuestra compañera María Fernanda Saez. Nos encontramos este viernes 19/04, de 10:00 a 12:00 hs. en la oficina de los Departamentos Académicos, anexo áulico Ofelia Villar. (Saenz Peña 35, Cipolletti) Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología

"La Srta Sáez, María Fernanda, era No docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y se desempeñaba como Administrativa del Departamento Académico de Política Educacional y su partida conmueve y entristece profundamente a la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología", señaló en otro comunicado la UNCo.

"Acompañamos a su familia ante esta irreparable pérdida y compartimos, como comunidad universitaria, el profundo pesar en este difícil momento que genera el fallecimiento de Fernanda", se agrega.

Dolor en las redes sociales

La noticia caló hondo en el ambiente universitario y fueron varias las compañeras de Fernanda que se expresaron con tristeza por esa vía.

"Que difícil volver a nuestra oficina y saber que ya no vas a estar, te vamos a extrañar mucho querida Fer gracias por los mates y las risas compartidas", publicó Lorena.

"Así es compañera Lorena. Sorpresiva y onda tristeza nos invadió en el día de ayer al anoticiarnos de tu partida querida Fernanda. Porque te quedaba aún tanto por vivir.... La finitud de la vida y el destino quiso que así fuera. Ese destino inexorable que no podemos detenerlo con nada, sólo nos queda la aceptación y poder recordarte en los buenos momentos compartidos, en la oficina, en algún asadito rico que te salía tan bien, cuando disfrutábamos la música, en las largas charlas... Eres un alma libre Fernanda y mas allá de la profunda tristeza, eso a algunos nos da Paz. Gracias por pasar por nuestra vida", fue en tanto, el sentido posteo de Silvina.

¡Hasta siempre, Fernanda!

La UNCo, en plena crisis

Al drama, se suma el angustiante presente de las Universidades Públicas. De hecho, el recorte presupuestario del gobierno nacional obligó a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) a entrar en la etapa de cesación de pagos.

“Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron mediante un comunicado días pasados desde Defendamos la Unco, una agrupación conformada por estudiantes, docentes y no docentes.