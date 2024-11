Despiden a una empleada municipal de Cipolletti por un certificado trucho

En el Municipio se puso en marcha una auditoría para verificar la validez de todos los certificados y licencias médicas que presenta el personal del Municipio. Desde ese nuevo sistema de control, ya son tres los agentes que han sido despedidos. El control se puso en marcha tras la denuncia de familiares de un médico fallecido a quien le habrían robado el sello, pero se formalizó en línea con una decisión política del Gobierno provincial.

El Municipio firmó un acuerdo con la Provincia para auditar todas las licencias médicas con la Junta Médica del Consejo de la Función Pública.

Rodrigo Buteler: "Hoy despedimos a una empleada que intentaba justificar faltas con certificado médico trucho. En nuestro municipio no hay lugar para las estafas, no toleramos el fraude hacia los vecinos ni aquellos que intentan ensuciar a los trabajadores que si valoran y honran su trabajo municipal cada día."