Después de la tragedia: pasó 93 veces por el quirófano y necesita un traje especial que le proteja los injertos

Emmanuel Soliño no baja los brazos desde esa madrugada en el que la tragedia le destrozó su familia. Su casa quedó envuelta en llamas hace casi un año atrás y peleó por salvar a todos pero su mujer y su hija murieron en el incendio . La vida le dio una nueva oportunidad y pese a que sufrió quemaduras gravísimas en todo el cuerpo y su pronóstico era el peor, con el esfuerzo de los médicos se hizo el milagro y Emma sobrevivió para reencontrarse con sus dos hijos, que también lograron escapar del fuego.

Piden ayuda para un vecino que sufrió graves quemaduras en su cuerpo

En este difícil camino hacia la recuperación, Emmanuel demostró una fuerza de voluntad increíble. Pese al dolor y la pérdida de su esposa y su pequeña hija, de 5 años de edad, la resiliencia marcó el tránsito de su rehabilitación y hace algunos meses atrás toda la región se emocionó con su historia cuando los médicos le permitieron reencontrarse con sus dos hijos, en Córdoba.

El paso siguiente en la rehabilitación de Emmanuel requiere de un gran gesto solidario ya que se necesita comprar un traje especial que proteja los injertos de piel realizados por los médicos durante su tratamiento. El traje es vital para su recuperación física y representa un elemento de protección de los injertos, que evita la retracción de la piel como así también complicaciones que podrían retrasar su proceso de curación. Sin embargo, el costo de este equipo médico es elevado y la familia de Emmanuel no está en condiciones de adquirirlo.

El testimonio después de la tragedia y una campaña por Emmanuel

"Hace 10 meses que estoy en Córdoba. Pasé 93 veces por el quirófano y con la ayuda de los doctores y gracias a Dios, Estoy en pie. Necesito el traje para que no se me encojan ni se me desprendan los injertos", relató Emmanuel en un video que busca la ayuda de todos y que fue publicado en las redes sociales.

Para que Emmanuel pueda comprar su traje y regresar a Río Negro, la solidaridad y el apoyo comunitario juegan un papel fundamental. La familia y amigos de Emmanuel han lanzado una campaña para recaudar fondos que le permitan adquirir el equipamiento médico, con dos cuentas a nombre de él y de su madre:

Jesús Emmanuel Soliño

CBU:4530000800012057807299Rosa

Hilda Lezcano (Mamá)

CBU: 0000003100024224999634Alias: JOELTHEOADIEL