A Vicente Godoy le encantaba hablar de la historia y estaba empecinado en su reivindicación permanente. Esa misma historia del pueblo que tanto proclamaba en algún momento dirá que un día como hoy, el cuatro veces intendente de Las Ovejas (y un quinto mandato que no llegó a asumir) falleció entre los papeles, la vorágine y las gestiones de su despacho comunal.

El intendente Godoy era amado y respetado en su pueblo y más allá de las “fronteras” locales. Uno de sus tantos hijos de la gestión y la propulsión de los usos y costumbres de su pueblo fue el Festival del Mate y el Pan Casero. Al evento, en el que en las seis ediciones lo tuvieron como principal animador, locutor y jurado, llegaban hombres, mujeres y niños de distintas latitudes del norte neuquino.

vicente godoy dora las ovejas

El año pasado llegó a este festival la productora rural Dora Burgos por primera vez y se llevó el premio al mejor pan casero tradicional. Quedó allí una amistad latente. El pasado mes de julio, Dora volvió a participar de la edición 2023. Y hoy, por esas cosas del destino y como si los finales de las historias estuvieran escritos, Vicente Godoy, acompañado de la presidente del Deliberante, Marisa Antiñir, llegó hasta el paraje Los Chacayes a visitar el emprendimiento quesero de Dora y a saludarla por su cumpleaños.

Los restos del intendente Vicente Godoy serán velados este viernes desde las 16 horas en el gimnasio municipal de Las Ovejas

Las últimas horas de felicidad

Dora Burgos no podía salir de su asombro este viernes, pasado el mediodía, al conocer la triste noticia del repentino fallecimiento del intendente Vicente Godoy. El mismo que en las primeras horas del día llegó a su hogar para saludarla por su cumpleaños. Así era Vicente, estaba siempre en todos los detalles.

Conmovida por la situación, Dora contó a LMNeuquén que “anoche (jueves) me avisó que venía hoy a mi casa para saludarme por mi cumpleaños, me dijo que venía tempranito a desayunar conmigo”. Agregó que “hice masa, tortillas, churrascas -como a él le gustaba la churrasca- y lo esperé. A las ocho en punto llegaron con Marisa. Estaba muy contento y feliz. Nos sacamos una foto en el fondo de mi chacra porque todavía no salía el sol y después nos venimos a la casa a tomar unos mates”.

posteo intendente las ovejas.PNG

“Charlamos mucho, me contó sobre sus hijos que están estudiando. Me mostró fotos de su mamá y de sus hijos”, contó la emprendedora. Más adelante, relató que Vicente le confió que cuando regresara al pueblo de Las Ovejas pasaría a saludar a su madre, ya que también celebraba un año más de vida. Luego de desayunar se acercaron a conocer un invernadero. “Yo le preparé cilantro porque le gustaba mucho. La verdad es que se fue muy contento de mi casa y es el recuerdo que guardaré para siempre”, dijo entre lágrimas la vecina.

La dueña del emprendimiento rural 'Quesería El Bajito' relató a LMN que “nos despedimos con un fuerte abrazo y se fue muy feliz. Cuando se iba me decía chau, me decía adiós con la mano”, recordó Dora como la última vez que vio a Godoy con vida.

vicente godoy las ovejas - concejo

Duelo provincial

El gobernador Omar Gutiérrez declaró este viernes duelo provincial por dos días por el fallecimiento, en el día de la fecha, del intendente de Las Ovejas, Héctor Vicente Godoy. En tal sentido, las banderas Nacional y Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante dicho lapso.

También se dispuso un minuto de silencio en todos los actos públicos que se desarrollen durante el duelo provincial. El gobernador hizo llegar su acompañamiento a los familiares de Godoy.

“Que la figura de Héctor Vicente Godoy se destaca por ser un hombre de la democracia, y a lo largo de su trayectoria política haberse desempeñado en diversas funciones, consagrando su vida a su familia y a la política neuquina, con especial dedicación a la ciudadanía de la localidad norteña de Las Ovejas”, expresa el decreto.

Godoy fue miembro de la Comisión Municipal e Intendente de la localidad de Las Ovejas en los períodos 1999-2003, 2003-2007, 2015-2019, 2019 hasta la actualidad, habiendo sido reelecto para el período 2023-2027.