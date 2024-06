Educación en contexto de encierro: piden la renuncia del director de la modalidad

"Hoy sentimos que se profundizan las problemáticas debido a que, desde esta nueva gestión y la nueva dirección de modalidad, no tenemos ningún tipo de acompañamiento ni respaldo. Es la gestión de la no gestión, porque a todas las problemáticas cotidianas no encontramos ninguna respuesta", señaló una de las docentes durante la conferencia de prensa.

Dentro de los inconvenientes que denuncian, destacaron la falta de fondo permanente, que no tienen útiles para los alumnos, que no hay espacio ni mobiliario. " Trabajamos en condiciones cada vez peores , es un sentimiento de haber retrocedido en estos años, se nos dificulta muchísimo llevar adelante la tarea pedagógica en las distintas unidades", recalcó la docente.

Por otro lado, uno de los docentes explicó que a estas condiciones se le suma la complejidad de la crisis carcelaria decretada por la provincia, que da cuenta de "un abandono en las unidades de detención de la provincia y quienes tenemos que poner el cuerpo como trabajadores en esos espacios que no están en condiciones somos los docentes del CEPI de todos los niveles, así que le estamos exigiendo a la ministra que reúna al Ministerio de seguridad y pongan todas las condiciones dignas".

Con respecto al pedido de renuncia del director de la modalidad, manifestaron que es una exigencia por unanimidad decidida por todos los docentes. "Estamos todos de acuerdo en esto como punto de partida para poder trabajar las problemáticas que tiene hoy nuestro contexto", afirmaron.

"Esperábamos que el gobierno nos escuchara pero no solamente no nos escucha, sino que sostiene a la misma persona que obstruye la labor nuestra en las unidades, el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años y ahora profundizado por una dirección que nos persigue", añadieron.

Qué dijeron desde ATEN

Fanny Mansilla, vocal gremial en el CPE, resaltó el trabajo de los docentes y aclaró que la educación en contexto de encierro significa la "oportunidades para estudiar y tener una vida mejor".

Además, acotó que el director de la modalidad debería irse ya que, según especificó, los compañeros, los equipos y todos los docentes están reclamando que no hay respuestas y que además, han recibido destrato y notas "apretando". "En vez de ponerse a la par, trabajar con ellos, no se están garantizando las clases no solo por que hay cuestiones históricas, sino porque hay un director de la modalidad que no gestiona", señaló.

En cuanto a la posibilidad de paro, Mansilla aclaró que, a partir de este miércoles, ATEN toma una medida de fuerza para respaldar a los docentes de la educación en contexto de encierro y que "si es necesario, se para la educación en todas las cárceles de la provincia".

También Cintia Galetto, adjunta de ATEN, advirtió que acompañarán cualquier medida que adopten los docentes, teniendo en cuenta que "lo que hay aquí es una definición claramente política de sostener a un funcionario por sobre garantizar el derecho social a la educación y las condiciones en las que los compañeros trabajan".