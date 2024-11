El caso Loan se conectó con Zapala a través de la intromisión de una falsa perito

El Caso Loan no encuentra el rumbo ni a la víctima, pero sumó controversia con la intromisión de una presunta perito acusada de falsificación de identidad y usurpación de títulos por hacerse pasar por personal militar en Zapala. La investigación de la Federal llegó a dar este giro a raíz de revelador audio de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido.

Se trata de María Luisa Lezcano, una mujer de 40 años que intervino durante los primeros días de la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de Corrientes que desapareció hace cinco meses. Lezcano no sólo realizó rastrillajes con los bomberos, sino que le presentó a la Policía local una pericia grafológica de la firma de tres sospechosos, que se comprobó que no es suya, sino que se la habría pedido a una grafóloga a cambio de meterla en la investigación.

Quién es la perito mitómana

A partir de este giro, la Justicia Federal mandó a allanar la casa de la entrerriana María Luisa Lezcano y le tomó declaración para intentar determinar si actuó mintiendo para lograr fama o fue injustamente señalada. Ella se presentó como "prestadora de servicios a la comunidad y Servicios Justicia" y dijo que la convocó el comisario Maciel para intervenir en el caso Loan, pero lo cierto es que Lezcano dejó un historial en Neuquén que no le juega a favor.

Según investigaron, Lezcano habría aprovechado para hacer contactos y quedarse con la ropa que había usado siendo voluntaria del Ejército durante 9 meses hasta que pidió la baja en 2017, en Concepción del Uruguay, localidad de su provincia natal.

caso loan (3).jpg El pequeño Loan es buscado hace más de 160 días.

Según pudo constatar LMNeuquén, Lezcano llegó a Zapala ese mismo año como señora o compañera de un jefe del Escuadrón 32° de Gendarmería Nacional de Aluminé. Allí comenzó una investigación del ex comisario Maximiliano Goñi quien en ese momento era jefe de la Comisaría 29 y fue quien pidió que se la imputara en la causa por usurpación de títulos en noviembre de 2018, que luego pasó a la Justicia Federal.

Al parecer lo que hizo saltar la ficha fue un oficial que la vio salir del banco de Aluminé con la vestimenta militar y dio el alerta a la Comisaría 48º. Cuando lograron que detenga su marcha en la Ruta Provincial 14 en el cruce con Podestá, se identificó y manifestó que trabajaba en el Regimiento “BAL” de Zapala ostentando el grado de Capitán de dicha fuerza. Pero desde el regimiento negaron que trabajara allí y tuvo que devolver todo lo que tenía del Ejército. Finalmente, nunca pudieron notificarla para que declare en indagatoria por el delito de "usurpación" de títulos y honores, por lo que fue sobreseída por "prescripción" en febrero de 2021.

La nueva identidad para el caso Loan

Después del episodio en Neuquén, Lezcano se habría asentado en Mendoza para seguir ofreciendo su "servicio de justicia". Lo cierto es que a raíz del falso trabajo con las firmas de los sospechosos, estos últimos meses la mujer se la pasó yendo por algunas universidades y algunos canales de televisión a trazar hipótesis y presentándose como alguien que fue convocada por el comisario Maciel de la Policía correntina para ayudar a encontrar a Loan.

Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de San Rafael, que pertenece a la privada Universidad Congreso, María Luisa Lezcano integró un panel como principal oradora. El 30 de julio la presentaron como Especialista en Grafología Forense y Criminología, junto a la abogada a cargo de la cátedra de Derecho Procesal y Penal, Claudia D. Fajardo.

No contenta con la causa por usurpación de títulos que dejó en Zapala, en estas apariciones públicas en la pantalla chica, Lezcano ostentó más títulos poco comprobables e incluso mostrando serias dificultades para expresarse correctamente. "Tengo otro título, pero no lo quiero exponer porque no tiene que ver con este caso, soy una comprometedora de los niños", dijo entrevistada por un canal que la presentó en el zócalo como "Criminalista".

También agregó: "Soy diplomada en búsqueda de personas, mi especialidad es en las alturas" e indicó que vive en Mendoza: "Mi último caso relevante es el de los tres andinistas del 5 de noviembre del año pasado que fallecieron congelados en la Cordillera de los Andes".