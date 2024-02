El conmovedor mensaje de Fito Páez tras la Fiesta de la Confluencia

Este martes finalizó una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia con la presentación del reconocido cantautor Fito Páez , que se fue muy emocionado con el público neuquino. Esto lo llevó a escribir un conmovedor mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) para recordar sus primeras visitas a Neuquén.

El artista rosarino se lució en el escenario de la Isla 132, que inició su show interpretando "El amor después del amor", pero esto no fue todo, sino que compartió escenario con su colega y amiga Fabiana Cantilo, que había presentado su espectáculo minutos antes. " Neuquén! Hace más de 40 años que pateo tus calles , conozco, aparte de tus familias, tus álamos y tu río Limay ", escribió en su cuenta.

Respecto al público de la Fiesta de la Confluencia, agregó: "Fue un gran abrazo infinito de amor, este concierto inolvidable que jamás se irá de mi corazón". Y contó: "Recuerdo la primera gira solista en el año 85 en el Club Pacífico. Si la memoria no me falla, tocando como si fuera la última vez para no más de treinta personas y hoy este lago interminable que construimos en el tiempo también cantando, bailando y escuchándonos como si fuera el último concierto. Gracias a Piti a Juanse y a Fabiana Cantilo".