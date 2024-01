El crack del Rojo neuquino que viajó 800 kilómetros para conocer a su ídolo de Rosario Central

A partir de entonces comenzó a buscar la forma de tomar contacto con el engancha del Canalla. Primero con exjugadores que formaron plantel con él en algún momento de su carrera pero sin éxito. “Chusmeando en el Instagram de Nacho ví que etiquetó a su mujer -que se llama Rosario- y la agregué de inmediato a mis contactos. Le mandé un mensaje, donde me presentaba y le decía que con mi familia queríamos conocer a Nacho, a ver si estaba esa posibilidad”, contó el futbolista de 33 años. La respuesta llegó de inmediato: “Vos estás loco, cómo van a venir hasta acá para eso”, le escribió la mujer. Pero, la locura como la pasión forma parte del ADN de un hincha de fútbol. "Era una oportunidad única en mi vida conocer al 10 de Central campeón y que le hizo un golazo a Newell's. Era el momento para conocerlo", dijo el crack neuquino que confesó que la pasión por el Canalla se la transmitió su padre, Horacio, que nació en Rosario.

Mauricio se enteró que Malcorra, uno de los pocos futbolistas patagónicos que juega en la máxima división del fútbol argentino, pasaría la fiesta de fin de Año Nuevo en Río Colorado, donde vuelve todos los años para recargas energías y a donde irá a vivir cuando termine su carrera futbolística. La noche del 1 de enero, Mauricio y su familia decidieron que al otro día iban a hacer los más de 365 kilómetros para conocer al ídolo canalla. “Salimos el 2 a las 7 y llegamos pasadas las 11.30 a Río Colorado. Primero fuimos a desayunar y le avisé a su mujer que estábamos. Me respondió que Nacho no estaba en ese momento y que volvía en un rato. Al ratito llegó el mensaje tan esperado: me pasó la dirección de donde estaban y fuimos para allá”, contó.

SFP Mauricio Villa de independiente fue a ver a Rio Colorado a idolo de Rosario Central Ignacio Malcorra (6).JPG "En un momento de la charla Nacho me dice ‘Pará que te voy a dar algo’. Entra a la casa y cuando vuelve me da el pantalón amarillo con el que jugó la final con Platense. Fue una emoción impresionante”, describió Mauricio Villa. Foto: Sebastián Fariña Petersen.

Mientras manejaba para el encuentro con el ídolo, Mauricio pensaba todas las cosas que le iba a decir. “Uno piensa un montón de cosas que le va a decir a un ídolo como Nacho pero cuando llega el momento esas palabras se van. Apenas lo vi, obviamente fue imponente. Le agradecí por habernos recibido y nos pusimos a charlar. Mis hijas estaban muy contentas, le regalaron unos dibujos y unas pulseritas que habían preparado”, describió y volvió a emocionarse por el encuentro. El neuquino no se olvidó de llevar una camiseta del rojo neuquino para obsequiarla pero lo que no esperaba era la respuesta del zurdo de Río Colorado. “En un momento de la charla me dice ‘Pará que te voy a dar algo’. Entra a la casa y cuando vuelve me da el pantalón amarillo con el que jugó la final con Platense. Fue una emoción impresionante”, describió y lo exhibe para la foto.

La pasión Canalla y un pedido especial

De esa charla, donde cruzaron nombres de futbolistas amigos que tienen en común, como el neuquino Matías Castro que fue delantero de la CAI de Comodoro Rivadavia, entre otros, lo que más le impresionó al capitán del Rojo fue la definición que le dio de los hinchas de Central: “La gente de Central está realmente loca, me dijo. Es muy pasional, que allá lo vuelven loco”. También en la charla, mientras el enganche firmaba camisetas y un poster con la foto del plantel campeón, Mauricio le transmitió un deseo: “Le dije que este año hay que ir por la Copa Libertadores, es importante ir en busca de ese trofeo”.

SFP Mauricio Villa de independiente fue a ver a Rio Colorado a idolo de Rosario Central Ignacio Malcorra (5).JPG El delantero del Rojo neuquino exhibe en su camiseta de Central el autógrafo de su ídolo "Nacho" Malcorra. Foto: Sebastián Fariña Petersen.

A la hora de definir el juego del talentoso zurdo de Central, Mauricio comentó que es un gran jugador y "obviamente uno que juega en la misma posición trata de ver a los jugadores como Nacho y copiar sus movimientos".

Cada momento que rememora de ese encuentro con su ídolo la emoción crece. Se quedó, no solo con las camisetas autografiadas, los abrazos y el pantalón de la final, sino también con esa sensación de haber conocido a un gran jugador con una "humildad inmensa". "Nos vinimos felices para Neuquén y con la idea de que cada kilómetro que hicimos valió realmente la pena", resumió el neuquino que en su cuenta de Facebook escribió: "Hoy fue un día muy muy especial para nosotros! De verlo en la tele a pasar a conocerlo en persona! Tipo humilde y sencillo que junto con su esposa nos recibieron de gran manera! Pudimos conocer al gran 10 campeón del canalla! Nacho Malcorrita! Gracias de corazón! Cabe destacar que esta locura que hicimos de recorrer 400KM ida y 400KM vuelta fue gracias a ella Julieta Serer! Gracias mi amor!!!!".