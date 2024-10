El crack de la vida que sueña conocer a Lionel Messi

Hasta ahora, los viajes de Matías Luna (14 años) a Buenos Aires casi siempre fueron angustiantes, por razones de esa salud que no le da respiro. Pues bien, esta vez y como tanto lo merece, ya no será sinónimo de tristeza, sino por placer y para cumplir el sueño de su vida: conocer al mismísimo Leo Messi .

Cómo se lo ayuda a Mati a conocer a Messi

“La fundación Make a Wish Argentina le va a cumplir su sueño de conocer a Messi, su jugador favorito y de ver a la Selección Argentina. El tema es que, por su delicada enfermedad, la que no le permite viajar en colectivo, solo queda comprar los tres pasajes de regreso en avión y alquilar un departamento para que pueda descansar por ese día”, explica Romina, su incondicional mamá.

“Y viste que nosotros somos laburantes y se nos complica, todo este tiempo hemos tenido que viajar a los médicos del Garraham y ya no hay dinero que alcance”, agrega la madre quien aclaró que no le agrada tener que “pedir ayuda pero es un caso especial”.

image.png Mati junto a Romi, su incondicional mamá.

La suma rondaría el millón de pesos y aquellos que por mínimo que sea puedan contribuir para que Mati cumpla su sueño deberán hacerlo por esta vía:

CVU: 0000003100067850352558

Alias: priscila.maty.lauty

CUIT/CUIL: 27363076721

Beatriz Romina Tramolao

Mercado Pago

La historia de Mati

El fútbol “es mi gran pasión” admite el pibe de Oro. Y mucho más que eso. Se trata, también, de su mayor motivación para sobreponerse a su lucha diaria, a los duros escollos que se le presentan en esta batalla que intenta ganar, de su verdadero cable a tierra.

Hincha de River desde chiquito, todos sus sueños están ligados a una pelota. “Deseo llegar a ser jugador profesional, jugar en la Primera de Oro y seguir. Y otro sueño es conocer a Messi, mí ídolo”, señala lleno de ilusiones.

El hermano mayor de Lautaro -12- y Priscila -8- no está acostumbrado a las notas pero la timidez natural no le impidió dejar en claro en reciente entrevista con LM Cipolletti, por si hiciera falta, que “el fútbol es lo más importante en mi vida junto a mi familia”.

image.png Mati espera poner bien y regresar con todo en las inferiores de Oro.

Poco le importa a este guerrero que dos por tres debe ser internado por ese rebelde tumor en su cerebro que aún no termina de extinguirse a pesar de las operaciones que soportó con hidalguía.

A pesar de los riesgos, de tener que jugar con un protector en la cabeza, nunca se achica: “Por ahí hay choques involuntarios en los entrenamientos y mis compañeros me cuidan, no van tan fuerte porque saben que estoy yo. Y en los partidos evito los golpes pero doy todo, ojo que no saco la pierna…”, aseguró en su momento la promesa de Fernández Oro, un ejemplo de superación.

Si lo ayudamos entre todos a conocer al gran Leo Messi, Mati Luna estará de 10…