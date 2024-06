El desesperado pedido de un conductor de TV regional: "Basta, por favor"

Un video de su vida íntima fue publicado hace algunos días atrás y dese entonces el periodista y conductor televisivo no encuentra tranquilidad.

El video en cuestión mostró Velázquez en una habitación junto a su mujer, en una situación íntima de pareja, y en la que él manifestaba que al momento de su muerte no quería un sepelio con grandes lujo sino algo sencillo, sin que medie en su despedida el negocio fúnebre. "Quiero que me entierren en un cajón de manzanas", repitió el periodista y conductor en el video publicado que - hasta hoy - muchos se preguntaban cómo había sido posteado en la propia cuenta de su pareja.

Pero en las últimas horas, cargado de impotencia, Velázquez no aguantó más y utilizó las redes sociales para aclarar la situación que lo expuso con ese video que se transformó en viral.

“Basta de castigos por favor, Soy como vos o cualquiera...tenía miedo, me estaba por operar. Bueno si usé palabras ordinarias, si tomé un par de copas de más en mí casa en mí habitación con mi mujer. Perdón por no tener el traje...pero ese también soy yo con mi mujer y en mí vida íntima ¿Tanto daño cause?", posteó el periodista y conductor de Canal 10, harto de todo lo que generó el video.

"¿Nunca nadie toma copas de más?", se preguntó, al suplicar que terminen los ataques contra él y su pareja. "Basta de maltratos hacia mí y sobre todo a mí mujer ...ya está...lloramos...nos arrepentimos", expresó.

Para darle un corte a la situación y acabar con las especulaciones y los rumores, Velázquez fue un poco más allá del pedido desesperado y aclaró que no fue su mujer quien publicó el video en las redes sociales. "Mi mujer no lo publicó ...le hackearon el celular", afirmó.

La revelación de Velázquez sobre cómo llegó el video a TikTok fue, además, un grito de alerta para todas las personas que creen que un celular es inviolable. Todo lo contrario, un smartphone - al igual que una computadora - puede ser tacado y los hackers logran acceder con facilidad contraseñas, cuentas de redes sociales, correos y archivos multimedia personales.

Por último el periodista y conductor de la TV estatal rionegrina reafirmó su amor por su pareja ante el difícil momento que les tocó atravesar. "La elijo cada día de mi vida ...es mi amiga, compañera y todo mí ser. Por favor basta de castigarla... nosotros estamos bien y nada, ni nadie nos va a separar. Les pido respeto creo que siempre fui leal a todos ”, sentenció.

Como evitar el hackeo de tu celular

Consigue una VPN y un antivirus. Express VPN es recomendable porque sus aplicaciones para Android y iOS son las mejores y ofrecen una seguridad eficaz. Por otro lado, Norton 360 es el antivirus líder del mercado, con el que podrás evitar todas las ciberamenazas diseñadas para dispositivos móviles.

Actualiza el software del teléfono. Asegúrate de que el software del dispositivo esté actualizado para garantizar que tengas las mejoras de seguridad más recientes. Así pues, actualiza tanto el sistema operativo (ya sea Android o iOS) y todas las aplicaciones.

Utiliza contraseñas seguras y únicas. Es recomendable utilizar contraseñas muy seguras y únicas para tus cuentas en Internet, es decir, no utilices la misma en páginas diferentes. Si utilizas un gestor de contraseñas como Dashlane, dispondrás de contraseñas seguras y exclusivas de manera fácil.