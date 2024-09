El diputado neuquino Pablo Cervi fue suspendido por la UCR: qué dijo

"El partido habla de la libertad de expresión y se castiga al que piensa distinto", se quejó el diputado nacional en una entrevista con LU5. "No hubo debate y tratan de sancionar o castigar a lo que pensamos de otra manera. Conviven dentro del partido distintas miradas, algunos que quieren que a este gobierno le vaya mal y los que hacemos equilibrio y apoyamos a este gobierno que nuestros votantes apoyaron en una gran mayoría", dijo y agregó: "Muchas de las cosas que están planteando estaban en la plataforma de nuestro gobierno".

Pablo Cervi diputado.jpg

Pese a los cruces que tuvo con otros referentes de la UCR en Neuquén, Cervi aclaró que se siente parte del radicalismo. Por eso, defendió su apoyo al veto y las fotos que trascendieron que lo muestran cerca del presidente Javier Milei. "Las fotos generaron un pensamiento de que me cambiaba de espacio político pero es claro que estoy dentro de radicalismo, lo que quiero es que a este país le vaya bien y darle apoyo a este gobierno en este momento que se necesita. Y sobre todo al equilibrio fiscal, lo que venimos del sector privado sabemos que todo lo que hay que pagar viene del contribuyente que está atravesando un momento difícil y vemos que en provincia o municipios siguen aumentando los impuestos", detalló.

Su opinión sobre los radicales neuquinos

Cervi fue criticado duramente por otros referentes de la UCR, aunque el legislador aclaró que pudo entrar en razones con aquellos dirigentes neuquinos que le consultaron los motivos que originaron su cambio de posición respecto a la movilidad jubilatoria.

"Algunos opinan sin consultar, porque no hay debate ni consulta, pero los que preguntan cómo viene la mano, explico que hay un rechazo parcial, vemos cosas que no están bien. Una vez que escuchan las razones, se cambia la postura", dijo y aclaró que no se entrevistó personalmente con radicales de Neuquén porque estuvo en Buenos Aires para escuchar el discurso de Milei en la presentación del presupuesto 2025.

Gass-radicalismo.jpg

Entre otros dirigentes, César Gass fue uno los radicales más críticos hacia la gestión de Cervi. "César Gass tiene una edad y una idea del partido o de dónde vienen las cosas distinta, pero pasando el tiempo encontraremos la forma de charlarlo y ver hacia dónde va el país", dijo el diputado nacional y agregó: "Yo vengo del sector privado, estamos trabajando en diálogo con este gobierno y encontrando soluciones a los problemas o haciendo gestiones para la provincia. Las visiones distintas se pueden ir discutiendo o mejorando".

Su mensaje para los jubilados

Cervi defendió su postura en relación a la movilidad jubilatoria, y aclaró que siempre consideró que había que hacer un rechazo parcial a la medida. Si bien no estaba en contra del aumento a los jubilados, consideró que el impacto en el bolsillo de cada uno era bajo con respecto a las grandes erogaciones que debía hacer el Estado para afrontar, entre otros puntos, antiguas deudas hacia las cajas jubilatorias.

Cervi2.png

"Es un momento difícil para la situación del país, hay que bancar el esfuerzo que hacemos todos los argentinos para salir adelante, es que tomé esta decisión", afirmó.

"Entendemos la dificultad y lo que cuesta llegar a fin de mes. Son 17 mil pesos contra sostener un bono de 70 mil pesos que en la mínima es mucho más. De alguna manera la movilidad contemplaba las jubilaciones de privilegia como la de la ex presidente que son 120 o 130 jubilaciones mínimas", dijo y agregó: "Lo que planteamos era un rechazo parcial, dejar el aumento pero del Kirchnerismo se había agregado a la ley que paguen los juicios atrasados y las deudas que vienen hace 20 años se paguen en un año, y las que se deben a las provincias se paguen en un año, era una carga muy importante para el presupuesto y para sostener los números".

Su vínculo con Javier Milei

Tras la reunión que Cervi mantuvo con el primer mandatario, se rumoreó sobre un acercamiento del legislador al partido oficialista. Sin embargo, aclaró que sigue siendo un diputado radical pero que busca conciliar posturas y abrir espacios de diálogo entre Milei y otros funcionarios de Neuquén.

"Tenemos buen diálogo, hemos estado en reuniones en Casa Rosada, una trascendió la foto e hizo ruido pero venimos haciendo gestiones hace tiempo, y nos llaman intendentes y funcionarios de la provincia para que demos una mano y lo que uno puede aportar, o donde cuesta llegar", dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CerviPablo/status/1835477717476585564&partner=&hide_thread=false Escuchando al Presidente @JMilei en la presentación del Presupuesto 2025. pic.twitter.com/WTTpaIeR3Z — Pablo Cervi (@CerviPablo) September 16, 2024

Agregó también: "Es positivo poder estar una hora y media hablando con el presidente o hablando de Vaca Muerta. Él quedó contento con escuchar la economía real". "Es un presidente abierto, había pensado en salir del Mercosur y escuchó consejos para no salir. Vemos una madurez o cambio de postura, parecía un presidente intransigente pero está escuchando", añadió.

Cervi señaló que busca generar un nexo entre la provincia de Neuquén y los funcionarios nacionales, ya que muchas veces hasta los gobernadores tienen dificultades para gestionar ante Nación. "Las vías de diálogo las voy a poner a disposición o incluso cuando les cuentan a los gobernadores", señaló.