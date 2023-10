El drama sin fin de los chicos que cruzan el río Cuyín Manzano para ir a la escuela

cuyin manzano reclamo por puente-1.jpg Los estudiantes que asisten a las escuelas en Villa Traful cruzan todos los días a caballo el río Cuyín Manzano.

En todo este tiempo reclamaron la instalación de un puente o pasarela para evitar tener que mojarse, sufrir el frío o cualquier otra situación lamentable al cruzar el río Cuyín Manzano que lo separa de esa localidad distante 30 kilómetros. Cabe recordar que hace treinta años se produjo la última gran crecida del río que arrastró la pasarela y desde entonces, a pesar de varios proyectos, nunca se instaló una nueva.

El hombre expresó su hartazgo porque "no hemos tenido respuesta a nuestro reclamo y no creo más en las promesas, hasta el día que no vea gente instalando la pasarela no le creo más a nadie". Agregó que la caída que tuvieron sus hijos y el caballo "es una más entre tantas otras que han ocurrido en este tiempo". "Por suerte no les pasó nada, pero algún día va a ocurrir una desgracia. Uno vive en el campo y sabe que la desgracia está a la vuelta de la esquina", resaltó.

Comentó que su familia como así también las otras que viven en el margen este del río Cuyín Manzano, constantemente tienen que cruzar a pie o a caballo, y en algunos casos con camionetas 4x4, ya que es el único acceso con el que cuentan. "Mi señora es auxiliar de servicio de la escuela primaria 111 de Villa Traful y lo cruza todos los días con mi hijo más chico que va a la primaria, y es un peligro andar con él. Ahora el río está bravo porque está subiendo por el deshielo", acotó Chamorro.

cuyin manzano reclamo6.jpg Las familias que viven en la margen este del río Cuyín Manzano cruzan a pie o a caballo para ir a Villa Traful.

Los vecinos del lugar comentaron que los chicos que asisten a la escuela salen de sus casas cerca de las 9 de la mañana y transitan caminando o a caballo hasta llegar al río. Una vez que lo atraviesan, una trafic los traslada unos dos kilómetros más hasta la escuela. Lo mismo para la vuelta. Generalmente regresan a sus hogares cerca de las 20 horas porque están todo el día en la escuela. Por eso las docentes destacan la voluntad y el esfuerzo que realizan los estudiantes para asistir diariamente a clases.

Chamorro recordó que hace treinta años una crecida se llevó la pasarela y desde ese momento hasta ahora "no pasó nada, los políticos pasan, cambian de gestión y la pasarela brilla por su ausencia". Hace dos años, el gobierno provincial indicó que estaba trabajando en conjunto con Parques Nacionales para la construcción de una pasarela y no de un puente porque se tenía en cuenta las condiciones de ruralidad del paraje.

cuyin manzano reclamo3.jpg Los estudiantes y docentes del CPEM 91 visibilizaron el reclamo de la instalación de una pasarela a través de un video.

Hace unos meses, los estudiantes y docentes del CPEM 91 visibilizaron el reclamo de la instalación de una pasarela o puente a través de un video. La iniciativa surgió del plantel docente cuando los mismos estudiantes les contaron cómo era el trayecto que realizaban todos los días para asistir a la escuela, reflejando una situación que para ellos era natural. "Desde la escuela pensamos la manera de poder colaborar para agilizar este justo reclamo y señalar que es muy riesgoso para los chicos como para sus padres tener que cruzar el río”, comentó a este diario a comienzos de este año Mariana Ferranti, asesora pedagógica del CPEM 91, que reside en Villa Traful desde 2007. "Se nota la necesidad que tienen los estudiantes de venir a la escuela y de compartir con sus pares ya que si se quedan en sus casas estarían completamente aislados porque en sus casas no tienen señal de teléfono, ni internet”, expresó la docente.