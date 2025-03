El drama que vive el verdulero de la calle Salta donde se estrelló el camión sin frenos

Damnificados del accidente del camion sin frenos (1).JPG Maria Isabel Sanchez

"Yo estoy calculando una pérdida de alrededor de 20 millones. El portón levadizo automatizado tiene destrucción total, mi auto debe ser un gasto de unos 3 millones de reparación, tengo otros 3 millones más de las ventanas y los vidrios. Tengo que reparar tres metros de vereda, tengo que hacer todo nuevo, el Revear (pintura de exterior), que también es muy caro, todo va sumando", desglosó uno de los perjudicados por el múltiple choque.

Contreras sufrió además la clausura preventiva de su negocio, por lo que tuvo que pagarle un millón de pesos a un ingeniero civil que realizó un estudio de su construcción para verificar que no estaba en peligro de derrumbe y que podía reabrir sus puertas.

Damnificados del accidente del camion sin frenos (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Eso le llevó una semana de gestiones donde tuvo la verdulería cerrada, por la que tuvo que pagarle igual a su empleado. "Tuve pérdida de mercadería y de una heladera vertical que se prendió fuego", agregó.

Además, a su inquilino -que vive en la casa del primer piso- tuvo que alquilarle otra vivienda para que se vaya a vivir porque, al quedar sin el portón, no había garantía de seguridad. El portón que rompió el camión era la puerta de entrada para la casa de arriba.

Al no poder ofrecer seguridad, Contreras le alquiló otra casa a su inquilino por 1.200.000 pesos por mes. "Le tuve que alquilar otra casa porque él no puede entrar. Yo tapé toda la entrada con chapas, no tengo portón aún. Le tuve que pagar otra vivienda porque él no podía entrar", describió.

Damnificados del accidente del camion sin frenos (7).JPG Maria Isabel Sanchez

El vecino dijo que, a pesar de esta gran pérdida económica que está enfrentando, tomó la situación con "calma" y agradeció que el accidente no se llevó ninguna vida. "Agradezco a Dios que no haya habido ningún herido, ningún muerto. Yo hacía diez minutos que había sacado la camioneta y me había ido a mi casa, si salía diez minutos después me llevaba puesto a mí también", se lamentó el hombre.

Cómo fue el choque múltiple

Fueron diez los vehículos que el camión sin frenos arrasó, propiedad de vecinos que habitualmente lo estacionan en la vereda. Todos ellos están en gestión con el seguro del camión Mercantil Andina a la espera de que le pague los arreglos de sus vehículos, aunque varios sufrieron destrucción total.

Otra de las perjudicadas fue Luciana Gutiérrez, quien en este brutal accidente perdió su camioneta, principal herramienta de su trabajo. La camioneta Citroën Berlingo estaba estacionada en la calle Salta y fue la primera que embistió el camión.

En su caso, aún tampoco tuvo una solución. El seguro le comunicó que debe seguir los trámites con la empresa dueña del camión, por lo que ya inició una demanda. Como ella tenía contratado un servicio contra terceros completo está esperando que sea su seguro el que le pague su pérdida.

Damnificados del accidente del camion sin frenos (6).JPG Maria Isabel Sanchez

En el momento del accidente, los vecinos tuvieron que apagar con sus matafuegos los focos de incendio que se desataron. El comerciante contó que la Policía que se acercó primero no tenía matafuegos y que él mismo sacó el suyo para apagar la heladera que se prendió fuego.

Cuando el camión se estrelló, la verdulería estaba abierta. Segundos antes salió una clienta y tomó la calle Salta: de milagro vio venir el camión y retrocedió.

"El estruendo fue fuertísimo. Mi empleado se asustó mucho. Me llamó y llegué en 10 minutos, todo era un descontrol, una camioneta prendiéndose fuego, mi heladera también, un desastre", recordó del momento del accidente.

Contreras dijo que si no lograban apagar los focos de incendio alguno "hubiera estallado". "Si no lográbamos apagar la camioneta se prendía fuego la otra, el camión y acá explotábamos todos", aseguró. "Fue una desgracia con suerte. Fueron pérdidas económicas que esperemos alguien las afronte y se haga cargo", concluyó.