El eclipse solar anular en vivo: seguí el fenómeno único desde la Patagonia

El "anillo de fuego" se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol , pero debido a su distancia no cubre por completo a este último astro, por lo que queda visible un anillo brillante visible alrededor de la sombra lunar.

En ese momento, el cielo no se oscurecerá completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegará a tapar por completo al Sol. Por lo que no se podrá ver la Luna en frente al Sol, ya que un 4% de la superficie de la estrella quedará sin ocultar.

Por otro lado, algunos especialistas mencionaron que la mejor ubicación para poder disfrutar del eclipse es en el Puerto San Julián, que está ubicado en la provincia de Santa Cruz, ya que la provincia contiene baja contaminación lumínica.

Es decir que la provincia del sur cuenta con cielos despejados y oscuros ideales para la observación astronómica. Además, de su clima durante el mes de octubre, el cual ayuda y facilita la condición del cielo con pocas probabilidades de nublarse en comparación con otras zonas del país.

¿Dónde ir a ver el eclipse solar en Neuquén?

Desde el Proyecto de extensión "Vecina Galaxia" de la Universidad Nacional del Comahue y la Dirección Municipal de Adolescencia, Niñez y Adultos Mayores, convocan a todos los vecinos y vecinas interesadas en observar el fenómeno desde el Paseo de la Costa. Eligieron ese lugar porque es de fácil acceso para la población y cuenta con baños públicos y otras instalaciones.

En ese entorno verde, con vista al río Limay, compartirán dos horas de conocimiento sobre la astronomía, con maquetas, telescopios con filtros especiales y aumentos, y otros dispositivos. "También vamos a compartir lentes especiales para que la gente pueda ver el evento de forma segura", acotó. Todo ello de manera gratuita.

El dato no es menor porque los eclipses del tipo no se pueden apreciar con anteojos de sol o placas radiográficas. "Solo con lentes especiales para observar el Sol y no dañar la vista. Y nosotros vamos a proveerlos de forma gratuita", reiteró el docente.

Hacia Parque Norte, el Observatorio Astronómico Neuquén también abre sus puertas para que vecinos y vecinas de la ciudad puedan observar el eclipse a través de uno de los telescopios más importantes. Así lo afirmó su responsable, Roberto Figueroa, quien agregó: "Es especial para ver el sol".

A qué hora ver el eclipse solar anular

El momento exacto para disfrutarlo dependerá de la ubicación en Argentina, pero el proceso transcurrirá entre las 16 y las 18.20.