Eclipse solar anular: cuáles son los mejores lugares para verlo en Neuquén

¿Dónde ir a ver el eclipse solar en Neuquén?

Desde el Proyecto de extensión "Vecina Galaxia" de la Universidad Nacional del Comahue y la Dirección Municipal de Adolescencia, Niñez y Adultos Mayores, convocan a todos los vecinos y vecinas interesadas en observar el fenómeno desde el Paseo de la Costa. Eligieron ese lugar porque es de fácil acceso para la población y cuenta con baños públicos y otras instalaciones.

Eclipse Solar 2.jpg

En ese entorno verde, con vista al río Limay, compartirán dos horas de conocimiento sobre la astronomía, con maquetas, telescopios con filtros especiales y aumentos, y otros dispositivos. "También vamos a compartir lentes especiales para que la gente pueda ver el evento de forma segura", acotó. Todo ello de manera gratuita.

El dato no es menor porque los eclipses del tipo no se pueden apreciar con anteojos de sol o placas radiográficas. "Solo con lentes especiales para observar el Sol y no dañar la vista. Y nosotros vamos a proveerlos de forma gratuita", reiteró el docente.

Hacia Parque Norte, el Observatorio Astronómico Neuquén también abre sus puertas para que vecinos y vecinas de la ciudad puedan observar el eclipse a través de uno de los telescopios más importantes. Así lo afirmó su responsable, Roberto Figueroa, quien agregó: "Es especial para ver el sol".

En diálogo con LMNeuquén, aclaró que la gente podrá ingresar por orden de llegada y se le dará a cada uno el tiempo que corresponde.

A Observatorio Neuquén.jpg

Con respecto a cuál es el mejor lugar para observar el eclipse, Figueroa aclaró que el observatorio es el lugar ideal porque está "en uno de los puntos más altos de Neuquén, desde cualquier parte que estés bien alto se podría ver: por ejemplo, la barda. Pero siempre "con la precaución de tener un sistema que no le vaya a estropear los ojos".

En esto último hizo mucho hincapié, ya que destacó que -aún con telescopios rudimentarios- algunos rayos pueden pasar y dañar la vista. "Hay que tener mucha precaución, porque el sol emite radiación en distintas longitudes de onda y no sabemos lo que puede filtrar un telescopio o un par de lentes que no sabemos de dónde son", insistió.

eclipse-solar-anteojosjpg.webp Imagen ilustrativa

A qué hora ver el eclipse solar anular

El momento exacto para disfrutarlo dependerá de la ubicación en Argentina, pero el proceso transcurrirá entre las 16 y las 18.20.