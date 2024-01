Este es su segundo viaje al interior. ¿Por qué eligió conocer Neuquén y qué impresión tuvo de su visita?

Es así, fue el segundo destino, el primero fue Córdoba y yo pensé ir a Neuquén por el potencial que yo veo en esta provincia. Ustedes con Vaca Muerta tienen un proyecto muy interesante donde falta todavía mucho explorar y donde hay muchas posibilidades en el sector objetivo, el sector del gas y si eso sale bien, pues lógicamente va a tener impactos a todas partes de la economía aquí en esta región y por eso decidí de venir aquí.

Como parte de su agenda tuvo reuniones con las autoridades, como el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

Lo visité a Rolando el jueves en Villa La Angostura en su residencia (el Messidor), que es una residencia preciosa. Almorzamos ahí juntos y nos quedamos dos horas y media; tuvimos un intercambio muy interesante, muy fructífero, donde claro, hablamos sobre temas energéticos, temas bilaterales entre Alemania y entre Neuquén y Argentina, sobre la situación aquí en Argentina y sobre la formación dual, sobre muchos temas que pueden ser interesantes entre Alemania y la provincia.

Hoy (viernes) en la mañana visité al intendente Mariano Gaido con igual línea, fue sumamente interesante y con muchas posibilidades de hacer algo juntos. Estoy muy feliz de mi visita hasta ahora aquí, pero el programa sigue, vamos a ver todavía el hospital, vamos a ver el Club Alemán que existe aquí y un cierre en la bodega Familia Schroeder.

Vaca Muerta que es uno de los puntos que convierte a la provincia en una región estratégica para el país ¿Qué mirada tienen desde Alemania sobre Neuquén y Vaca Muerta teniendo en cuenta también que apuestan a la transición energética en ese país?

Bueno, nosotros prácticamente decidimos, mi gobierno decidió salir de la utilización de gas en los próximos seis, ocho o diez años. Entonces estamos en otro punto de partida. Nosotros estamos ya concentrándonos más en la producción de hidrógeno verde o azul. Aquí también hay mucho potencial para producir eso con el viento, con el sol que tienen. Nosotros, en la producción de electricidad, el 54% ya son energías renovables en Alemania, así que la época del gas para nosotros está en el último capítulo.

Aquí el gas juega un rol muy importante en el futuro, pero eso no significa que no podemos cooperar porque nosotros tenemos la toda la tecnología alemana que es interesante para el sector minero y que todavía no está aquí o todavía no está fuertemente. Aquí (puede llegar) tecnología alemana y realizar más proyectos en el futuro con el hidrógeno verde o azul.

¿Considera que están las condiciones dadas para que más empresas alemanas lleguen a la región?

Creo todas las grandes empresas alemanas ya están en Argentina y hay algunas que están aquí más que 150 años, así que Argentina y empresas alemanas, eso ya es una historia que funciona desde mucho tiempo y aunque hay problemas aquí con la economía argentina, ninguna de las empresas alemanas salió del país. Están aquí para quedarse, claro, están un poco concentrados en Buenos Aires y también en el norte del país, como Córdoba o Mendoza, pero la forma es cómo atraerlas aquí y eso depende también del rol del gobernador y del intendente, que cómo van a hacer buena publicidad para la región para que las empresas alemanas vengan.

Yo he propuesto un encuentro con la cámara alemana que está en Buenos Aires para que ellas pueden presentar los proyectos que tienen y después vemos cómo es la reacción de los empresarios alemanes.

Mencionó que es el primer embajador que visita al gobernador Rolando Figueroa, que inició su gestión hace pocas semanas. ¿Cómo proyecta su trabajo juntos a futuro?

Esta visita fue un primer paso hacia un futuro común y ya el primer paso fue muy exitoso bien. Yo creo que ustedes en Neuquén juegan un papel clave para el desarrollo de toda la Argentina, porque ustedes tienen lo que Argentina necesita y ahora es su tarea hacerlo y hacerlo bien para que se pueda aprovechar su energía.

Además de las reuniones con el gobernador Figueroa y el intendente Gaido, el embajador alemán participó en recorridas de instituciones y empresas, como el Club Alemán y la Bodega Familia Schroeder.

