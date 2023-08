El emotivo video de los vecinos de Las Ovejas para despedir a su intendente

La voz del jefe comunal continúa relatando: “Han sido 8 años verdaderamente intensos, donde todo lo planificado, lo gestionado y concretado se ve y se puede palpar en cada rincón de Las Ovejas. Pueblo mío, por donde vayamos, por donde nos fijemos, algo de lo que hicimos está a la vista, algo de lo que construimos le es útil a alguien, algo de lo que hoy está edificado nos sirve a diario”.

Godoy resaltó la importancia de la gente que lo acompañó durante sus gestiones. “Lo que hicimos quedará registrada en cada rincón de nuestro pueblo, en cada casa, en cada familia y en cada poblador, porque a través de nuestro trabajo, el resultado de nuestra capacidad, de nuestro compromiso y de nuestra visión de la realidad Las Ovejas definitivamente cambio y eso nadie, absolutamente nadie lo puede discutir”, señaló.

“Es tiempo de despedirme, pero también de reconocer que si de algo me arrepiento es de no haberme tomado más tiempo para compartir con ustedes, para intercambiar nuestras inquietudes. En esta despedida quiero que analicen y tal vez reconozcan que no ocupe nunca el cargo de intendente de Las Ovejas por 8 años. No, nunca ocupe un cargo, sino que dirigí y administre esta municipalidad con todo mi corazón, con toda mi capacidad y con toda la responsabilidad que esto implicaba”, explicó.

“La nostalgia invade mis sentimientos, pero los recuerdos que tengo alimentaran mis días y años próximos y está despedida, mi despedida como intendente de Las Ovejas desnuda un 'hasta pronto' y sepan que los quiero mucho a todos. Gracias”, finaliza el video.

Despedida a Vicente Godoy, intendente de Las Ovejas

El emotivo trabajo audiovisual fue realizado en el 2007, cuando Godoy despedía su segundo mandato como intendente. Los vecinos lo recuperaron y lo compartieron en las redes sociales para destacar el trabajo realizado durante sus gestiones.

Fue así como se lo hicieron llegar al gobernador quien lo compartió en sus redes y recordó la importancia que representaron estas gestiones en Las Ovejas.