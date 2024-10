El extraño caso de una perrita que "murió" y descartaron en Rincón de Emilio

Marcia Castillo Núñez todavía no puede creer lo que pasó con su perrita Caniche Toy. Dice que tiene "más dudas que certezas" y que todo parece un sueño... un sueño de terror. "Todo el mundo es testigo de lo que yo la quería y la cuidaba... nunca me imaginé que podía pasar algo así", sostuvo.

La dejó a cargo de un excompañero de trabajo para que la cuide. En su ausencia, algo pasó en su departamento de la calle Castelli 256. "Se murió o la mató, nunca lo voy a saber; tomó una bolsa y se deshizo del cuerpo. Él me dijo que se había atragantado, que trató de ayudarla y por eso tenía todos sus brazos arañados y las manos mordidas ; que descartó su cuerpo en el barrio Rincón de Emilio porque no quería que viera a mi perra muerta. Pero … ¿Por qué lavó las sábanas y el acolchado ? ¿Por qué no me llamó para decirme lo que había pasado? ¿ Por qué hizo desaparecer su cuerpo y después se fue a hacer Pedidos Ya? Hasta el día de hoy yo estoy tirada y tratando de recuperarme. Parece que estoy soñando, no lo puedo creer, sinceramente", expresó la vecina, en diálogo con LMNeuquén.

morita 06.PNG

Todo ocurrió el sábado, pero su denuncia fue viral en las últimas horas. Según sus cálculos, entre las 15:40 y las 18. Ella se fue a trabajar y dejó su perra al cuidado de un excompañero, a quien reconoció como Franco José, un joven oriundo de Chaco. Le quiso hacer un favor a él y a su madre, y la historia tuvo un desenlace tremendo. "Él vive en un hostel y se quedó sin trabajo. Hace como un año que no veía a su madre. Entonces le ofrecí que venga su mamá a mi casa para que puedan verse. Pasó una semana, hasta el sábado que yo me fui a trabajar, y él se quedó con mi perra. Su mamá estaba en la peluquería y para cuando volvió, la perra ya estaba muerta", contó.

Su relato es congruente con las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de calle Castelli, ubicado en el Alto de la ciudad, muy cerca del Alto Comahue Shopping.

La prueba de las imágenes

Es que en las filmaciones se lo ve al joven que sale del edificio con una bolsa, donde iba el cuerpo de la perrita. También se cruza con su madre, a quien la saluda con un beso en cada mejilla, se sube a la moto y arranca. "Franco no entiendo tu actitud, tu forma de proceder. Dijiste que ella se atragantó, que trataste de ayudarla, por eso tenías las manos mordidas y brazos arañados, tomaste una bolsa y colocaste a la perrita. Lavaste sábanas y acolchado. Te la llevaste sin mi consentimiento para tirarla como si fuera basura. Nunca me llamaste para avisarme lo que pasaba, ni traste de salir del domicilio para auxiliarla. Me entero de todo lo sucedido a las 00:40 horas", reiteró.

Acusan a un hombre de haber matado a una perrita bajo su cuidado

A esa hora, fueron a buscarla a su trabajo y le contaron lo que había pasado. El joven y su madre. "Él lloraba, la madre le dio una pastilla para tranquilizarlo. Yo le dije 'qué hiciste con mi perra, dónde la dejaste, por qué te tomaste atribuciones que no te correspondían'. Yo tenía el derecho de ver a Morita muerta, de llamar a un veterinario para que verifique lo que decía y decidir qué hacer con su cuerpo... enferma no estaba. Yo creo que pudo haberla matado... si no, ¿por qué hizo desaparecer su cuerpo?", manifestó indignada.

Marcia sabe que no va a saber nunca qué pasó con su perra en su departamento, en su ausencia. Pero siente que Morita la salvó a ella de algo peor.

"No sé qué intenciones tenía y qué pasó dentro de mi casa...pero estoy segura que Dios puso a Morita ahí para salvarme", aseveró.

morita perra muerta

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría Primera. También tomaron conocimiento varias asociaciones de proteccionistas y la Fiscalía.

También se realizaron rastrillajes camino al barrio Rincón de Emilio, donde supuestamente el joven arrojó la bolsa con la perra muerta. Fueron efectivos policiales de la Comisaría Primera, en conjunto con Marcia y un hermano que la acompañó. "Pero la perra no estaba", señaló.

Personal de Residuos Patógenos de la Municipalidad tampoco encontró nada.