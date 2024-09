El ferretero que estafó a media ciudad y desapareció de golpe

El frente del local roquense. El Ferretero no aparece.

Susana Acuña, una de las damnificadas, comentó que fue a la dirección del local pero no logró ubicarlo. “El viernes pasado fui al negocio a retirar unas chapas que había comprado y pagar un flete para un pack de ladrillos. El lunes volví y estaba cerrado. Me crucé al negocio de enfrente y me dijeron que había quebrado”, señaló.