El gesto heroico del comisario de Fernández Oro en el tiroteo frente a la escuela

Los ecos del feroz tiroteo registrado el viernes al mediodía en Fernández Oro entre una banda de asaltantes y efectivos policiales -que de milagro no arrojó personas heridas- aún siguen resonando en la región.

Allí se produjo un intenso cruce de balazos infernal a pocos metros de un establecimiento educativo cuando los niños se retiraban a sus casas y comenzaban a llegar los del turno tarde.

AS-Cipolletti-Tiroteo F Oro (1°Poblad. y Lavin) (10).JPG Antonio Spagnuolo

El comisario Inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional Quinta, destacó que los dos efectivos que llegaron en el patrullero -un joven y una chica- por poco no son alcanzados por las balas, ya que uno de los ladrones comenzó a dispararles a mansalva y sin ningún tipo de contemplación. De hecho, el vehículo policial quedó con la luneta destruida y varias perforaciones en la chapa.

Pero afortunadamente justo en ese momento apareció el comisario Víctor Reyes, titular de la Comisaría 26 de Fernández Oro, quien se parapetó detrás de una pared y abrió fuego contra el delincuente, quien de inmediato dejó de tirarles a los uniformados, para luego escapar y refugiarse en una vivienda, donde finalmente fue detenido.

"Estaban decididos a matar en todo momento. Tenían cuatro armas de grueso calibre, tres de ellas las descargaron todas, la cuarta no la utilizaron y tenía el cargador lleno. Esa les quedó en la Renault Duster (robada en Neuquén) si no otra podría haber sido la historia", confirmó Yáñez en declaraciones periodísticas.

A los tiros con una pistola en cada mano

El enfrentamiento se produjo luego de una persecución que se inició en Cipolletti, donde la banda compuesta por cuatro sujetos asaltó una distribuidora de cigarrillos ubicada en Alem y Sáenz Peña.

El hecho fue de suma violencia, ya que golpearon salvajemente al propietario del comercio y lo maniataron con precintos que llevaban. Se fueron con dos cajas repletas de dinero -cerca de 25 millones- y varios atados de cigarrillos.

Luego escaparon por Alem y Maestro Espinosa, que atraviesa La Falda y conduce a Fernández Oro. Pero a esta altura la policía ya había sido alertada, por lo que se desarrolló una intensa persecución que terminó en la esquina de Primeros Pobladores y Lavín.

AS-Cipolletti-Tiroteo F Oro (1°Poblad. y Lavin) (9).JPG Antonio Spagnuolo

Según los testimonios que se lograron recabar, el comisario Reyes había salido caminando de la unidad, y cuando le llegó la comunicación que los delincuentes habían sido interceptados, le pidió a una vecina que pasó su auto que lo acercara hasta el lugar.

Al llegar se encontró con que se había desatado el tiroteo y que uno de los ladrones disparaba contra el móvil policial.

Sobre todo, uno de ellos era el más violento, porque tiraba con dos armas, ambas pistolas automáticas, que llevaba en cada mano.

Asalto cigarrera plata 4.jpeg.jpg La Policía recuperó cerca de 25 millones que habían robado de la distribuidora de Cipolletti. También armas, balas, equipos de radio y varios atados de cigarrillos, entre otras cosas. Gentileza

Ese sujeto, al advertir que era repelido desde varios frentes, escapó y se refugió en la vivienda de una abuela, desde donde también intentó resistirse a tiros, aunque finalmente fue capturado. Su cómplice fue atrapado la vía pública, en la calle Mitre al 475.

Posteriormente, los uniformados secuestraron las cajas con dinero, las armas y balas, equipos de comunicación que permitían seguir la frecuencia policial, inhibidores de alarma, precintos de seguridad, prendas de vestir, dos vehículos y algunos atados de cigarrillos, entre otras evidencias que los incriminan y revelan que la banda había planificado detalladamente el golpe.

Siguen tras los prófugos

Con total reserva, el Ministerio Público Fiscal y la Brigada de Investigaciones sigue buscando a los dos integrantes de la banda de asaltantes que alcanzaron a escapar, se presume, en otro vehículo.

De acuerdo a lo que trascendió, aún no habían sido identificados. Pero seguían trabajando en distintas medidas que no se dieron a conocer para no frustrar la pesquisa.