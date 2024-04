El Globo de la Muerte, la valiente trapecista y cómo es la vida en el circo

En el Globo de la Muerte

Son cerca de las 15 en una soleada y ventosa tarde cipoleña. El inmenso predio está desierto a la hora de la siesta. De pronto, el tradicional canto del "feliz cumpleaños" se oye del interior de una casa rodante. Baja un hombre ligado a la organización ante la inesperada presencia de este medio y convoca a un par de valores destacados del Circo para las entrevistas.

Yoni Reyes es el primero en llegar. Nació en el oeste del conurbano bonaerense y proviene de una familia muy ligada a este maravilloso y apasionante mundo. “Soy parte de la sexta generación, me crié en el Circo”, señala desde el interior de la carpa gigante, que ahora está vacía pero horas más tarde mostrará un imponente marco.

Sobre los trucos y los riesgos de las motos revela: “Son de hasta 125 cilindradas por el peso, este globo es chico comparado con otros por lo que más difícil resulta la misión. Golpes, según mi larga experiencia, hay de los que te imagines, me di uno fuerte en Irlanda, pero no suelen ser graves. La clave es el entrenamiento, la vista de ojo, los reflejos”, específica el novio de una de las bailarinas.

AS-Cipolletti-Cirque XXI (18).JPG Jony dentro del Globo de la Muerte con su moto. Foto Antonio Spagnuolo.

Respecto al particular estilo de vida que llevan, afirma convencido de que no la cambia por nada y define a la comunidad circense como un “gran barrio”.

“Los vecinos son tus compañeros de trabajo. Yo tengo mi pareja en el circo y estamos parando en una carpa rodante. Ella es bailarina y nos conocimos en otro circo. Nos juntamos a comer asado con el resto, a compartir momentos, pero cada cuál hace la suya. Es lindo esto”, explica este bohemio “fana” de ese estilo nómade.

“Lo he intentado, estuve un año trabajando de seguridad en Buenos Aires pero abría la puerta del departamento y no había nadie. Y eso me entristecía. El Circo es lo mío, acá estás rodeado de gente”, reitera antes de ponerse a ensayar.

Jony tuvo un hijo -hoy de 17 años- con anterior pareja y si bien no viven juntos, está en contacto y pendiente del adolescente: “Lo que le pido es que estudie”.

Estima en 70 kilómetros la velocidad que alcanzan con los ciclomotores y considera que no hay que sentir miedo “pero sí tenerle respeto, al trabajo y al compañero, eso es lo que le recalco a los chicos nuevos”.

Muy contento por la respuesta del público cipoleño, confiesa que el “mayor premio es la ovación del final, nosotros por ahí estamos concentrados aunque algo oís de las reacciones. Pero los aplausos del final son incomparables”.

La trapecista que se juega la vida

Vanesa tiene 42 años y le enseña a sus sobrinos Julieta y Tino los secretos de su oficio en medio de la charla con LMC. Oriunda de Mar del Plata, es “feliz” justamente en el circo, su lugar en el mundo. Consciente de que “los riesgos están”, no le importa arriesgar la vida con tal de hacer lo que tanto ama.

“En mi caso soy cuarta generación, mi hijo Mirko trabaja con nosotros, hace equilibrio sobre cilindro, está en el Globo, es mago… Mi nuera también es parte del staff. Y yo soy trapecista, estoy con las anillas olímpicas. Se que hay riesgos, al trabajar en las alturas, sin trabas… Una misma se ocupa de su seguridad más allá de la que nos brinda el Circo. A veces quedo enganchada del empeine en el aire, giro la nunca… Riesgos que hay que asumir, gracias a Dios nunca me pasó nada grave”, acepta y genera cierto escalofríos en sus interlocutores. Pero ella posa tranquila para las fotos segura de que todo va a salir bien en otra noche de gala.

AS-Cipolletti-Cirque XXI (20).JPG Vanesa en su charla exclusiva con LM Cipolletti. Foto Antonio Spagnuolo.

“Lo mío requiere mucha concentración, es mi pasión”, afirma esta profesional con todas las letras y plagada de clase y energía.

Separada, tiene otro hijo Luciano (18), que supo incursionar en el ambiente pero ahora “vive en Uruguay con su padre, que también laburó en esto. Juega al fútbol allá Lucho. Obvio que se lo extraña”.

Siempre con una sonrisa, asegura que le encanta “vivir unas semanas en cada lado, no me gusta estar mucho tiempo en un mismo lugar. El folclore y lo que se genera al levantar campamento, la previa, los preparativos, el viaje en caravana, ir a un nuevo destino que se define sobre la marcha es hermoso”.

El otro rol que cumple en el Circo es el de “publicista, soy la que contrata chicos para repartir volantes, me encargo de promociones, invitaciones especiales a docentes etc”.

AS-Cipolletti-Cirque XXI (28).JPG Una panorámica externa de Cirque XXI, en Rivadavia y Pacheco. Foto Antonio Spagnuolo.

En una de sus actuaciones locales sufrió un percance que ahora cuenta a modo de anécdota desdramatizando la situación. “Resulta que había llovido, estaba la pista mojada y pasé de largo. Me caí por las escaleras en pleno show. La gente se preocupó pero todo bien”, recuerda y se tienta.

A propósito del público, destaca que a “la gente le encanta el show” y eso se ve reflejado en el “final donde nos aplauden de pie, algo hermoso.

Jony y Vanesa, dos audaces figuras del Cirque XXI 360 que vuelan alto…