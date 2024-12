El Gobierno le respondió a Gloria Ruiz que la contratación directa del seguro es por el ahorro que significa para la provincia

La vicegobernadora suspendida señaló que, bajo el decreto, con fecha 22 de abril de 2024-365, “el Sr. Gobernador contrató de manera directa a la firma Horizonte compañía argentina de seguros generales, con domicilio en la provincia de Rio Negro por una suma de $79.701.894.33,63”.

"Ahorro"

En contrapartida, desde la gobernación esta decisión se tomó como “un gran acierto” de la actual administración. Aseguran que el ahorro es de más del 33% respecto del seguro que había contratado el gobierno anterior, a cargo de Omar Gutiérrez. Además, que la cobertura se extiende a 69.243 de agentes y funcionarios.

El 30 de abril venció el contrato de la anterior aseguradora y, a la hora de salir a buscar precios, la alícuota que propuso cobrar Horizonte fue del 1,98 % de la masa salarial, contra el 2,88% que cobraba la aseguradora anterior.

Un dato revelador, que señalaron fuentes gubernamentales, es que con esta nueva ART, contratada en mayo de este año, la Provincia ahorrará $ 9.642 millones. Esto se debe a que la alícuota mensual se redujo en un 31.5 %

Desde el gobierno indicaron que “Horizonte Seguros no es una empresa privada, sino una compañía de la provincia de Río Negro, cuyo objetivo no es lucrativo sino solidario. Eso es lo que hace que sus pólizas sean más accesibles que las de las aseguradoras de riesgo de trabajo que operan en el mercado”.

Este sorpresivo pedido de explicaciones públicas que efectuó Gloria Ruiz se entiende desde la Provincia como una estrategia mediática ante los dos frentes que tiene: la investigación de la Justcia por presunto enriquecimiento ilícito y la comisión investigadora que evalua la posible "inhabilidad moral" en su gestión.

Allanamientos judiciales

La fiscalía de Delitos Económicos ordenó este último viernes dos allanamientos en la ciudad de Plottier, en el marco de la investigación de una empresa fantasma que tendría relación con la municipalidad de esa localidad, en el último año de gestión de Gloria Ruiz como intendenta.

Según precisó el fiscal jefe Pablo Vignaroli, todo comenzó con una denuncia de la Fiscalía de Estado y un entrecruzamiento de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA - ex AFIP).

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, en un video publicado en las redes sociales, se determinó "la existencia de una usina de facturas apócrifas".

Vignaroli indicó que "se determinó que la empresa FMO Servicios SRL, tenía el CUIT bloqueado, y a pesar de ello, había llevado a cabo distintas contrataciones durante 2023 con el municipio de Plottier, principalmente relacionadas a obras de ingeniería civil".

SFP Allanamiento hacienda municipalidad de plottier (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

La sede de la empresa era un domicilio particular en el barrio Venecia de Plottier. Según precisó el fiscal jefe, allí "no se encontraron documentos ni libros típicos de las empresas, ni tampoco nada de la sistematización de los libros de bancos o de contabilidad de la firma". No poseía empleados en relación de dependencia ni contratos con terceros, a pesar de las supuestas obras que tuvo a cargo durante el año pasado.

"Solo encontramos muchos papeles sueltos, que podrían tener relación con los contratos de obras de ingeniería civil con el municipio", sostuvo Vignaroli. Según pudo conocer LMNeuquén, en dicho domicilio pudieron secuestrar alrededor de 10 millones de pesos.