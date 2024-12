Gloria Ruiz se presentó ante Diputados, pero mantuvo el silencio: dará explicaciones el miércoles

Durante la reunión en la Legislatura, la vicegobernadora suspendida aclaró: "No voy a hacer declaraciones. Presenté el escrito y responderé el miércoles en el horario que ustedes dispongan".

"Después de que me reúna con los diputados, saldré a hacer las declaraciones correspondientes", dijo Ruiz y aseguró que pidió la renuncia conjunta de ella y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, porque "así lo prevé la Constitución Provincial".

reunion comision gloria ruiz

Broitman, su abogado, aseguró que "pase lo que pase, van a tener que llamar a elecciones" para "pacificar la institucionalidad quebrada en la provincia de Neuquén".

"Lo que quiere es pacificar la institucionalidad quebrada en la provincia de Neuquén. Lo importante es lo que determinó el voto popular, por más que busquen vericuetos, la vía es única", afirmó el letrado, y agregó: "Sepan que pase lo que pase, van a tener que volver a llamar a elecciones dentro de 60 días, después veremos si corresponde a ambos o a un solo miembro del Poder Ejecutivo".

La comisión A citó a Ruiz tras el informe de inhabilidad moral

En la reunión, tomó la palabra el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, que se refirió a la expulsión del senador nacional Eduardo Kueider por inhabilidad moral y lo distinguió con el proceso que se realizó en Neuquén, donde se abrió una comisión investigadora y se otorgó el derecho de la defensa, en lugar de hacerlo de manera directa, como pasó en el Congreso.

Domínguez leyó el artículo 210 de la Constitución Provincial, que fue citada por Ruiz para pedir la renuncia conjunta de ella y de Figueroa para convocar a elecciones en 60 días. "Estaría bueno leer las resoluciones, leer la Constitución y no afirmar cosas como si fueran ciertas cuando realmente no lo son", dijo y chicaneó al abogado: "Si no la conoce, le regalo la Constitución de la Provincia".

Leyó el texto completo del artículo y dijo que la convocatoria a elecciones debería darse sólo en caso de inhabilidad moral de ambos representantes de la fórmula electiva; es decir, el gobernador y el vice, pero no sólo uno de ellos, como explicó que sucede en este caso. "Conozco muchos abogados que, cuando se ven apretados, salen a embarrar la cancha", expresó.

El diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, que asistió a la comisión A en carácter de invitado, aclaró que durante la sesión en la que se aprobó la suspensión provisoria, Ruiz aseguró que iba a defenderse en el recinto, aunque luego no tomó la palabra. "Luego dijo que iba a hacer acá en la comisión un descargo y vengo a esta reunión pero no hace ningún descargo", se quejó.

reunion comision gloria ruiz

"Es una vergüenza que venga acá un abogado a responder cuando tenemos a la segunda persona más importante de la institucionalidad de la provincia callada", dijo y aclaró que a las cuestiones de las que se la acusan habría que agregar también "falta de conciencia de la responsabilidad del cargo que ostenta".

Bermúdez afirmó que ve a Ruiz en las redes hablar de que fue elegida por el pueblo. "El pueblo también le dio responsabilidades, y tiene la obligación de responder", dijo y listó las acusaciones, que incluyen uso indebido de fondos públicos, designaciones irregulares y nepotismo, entre otros puntos.

El cruce de chicanas con el abogado

El encuentro en la comisión A de la Legislatura comenzó con un tenso cruce entre el diputado Francisco Lépore y el abogado defensor de Ruiz. Por su parte, el legislador lo cuestionó por no tener una matrícula provincial, como exige la normativa neuquina. El letrado respondió que buscaba defender a Ruiz por hechos que son de índole federal, y agregó que la Constitución Nacional otorga el derecho a utilizar para la defensa a abogados de su confianza.

"La ley de colegiación exige matriculación no sólo para el litigio sino para la defensa. La decisión que tome esta cámara no depende de un escrito ni la decisión de una persona, sino lo que establece nuestro reglamento", dijo Lépore y agregó: "Quiero que conste en actas y que el defensor no está matriculado, su socio tampoco y la vicegobernadora de todas maneras opta de todos modos por su defensa".

Domínguez, por su parte, agregó que la vicegobernadora recurrió a la presión en las tribunas del recinto en la Legislatura y hasta con amenazas de posibles denuncias penales contra otros diputados.

reunion comision gloria ruiz

Cuestionamientos por los silencios y demoras en responder

"No quiero un circo ni una caza de brujas, sólo pido que tengan amplitud de conciencia", dijo Broitman, a lo que Domínguez respondió: "No quiere hacer un circo pero con los últimos videos parece que quieren hacerlo".

El legislador empenista aclaró que la Cámara de Diputados de Neuquén tiene la amplitud necesaria para otorgar el derecho de defensa, algo que no ocurrió en el Congreso de la Nación con el caso Kueider. "No digan que no se embarró la cancha cuando se salió a hablar de violencia de género o de que apretaron a diputados, acá no salió ningún diputado a decir que lo apretaron", afirmó.

El diputado Lépore realizó algunas preguntas específicas sobre el proceso e investigación. Aclaró que "cinco días después de los allanamientos, en la sesión podríamos haber destituido a la vicegobernadora, y no lo hicimos porque queremos explicaciones".

Agregó, además, que si hay pruebas contundentes que aclaren que hubo errores en la investigación y las acusaciones, él iba a cambiar su postura. "Si es así, voy a pedir perdón de rodillas, pero si los citamos el miércoles, van a venir a responder", aclaró.

A esa postura, Broitman, aclaró: "Si no hubiera visto que la vicegobernadora tiene pruebas para su defensa, yo mismo le hubiera aconsejado que renuncie, pero el miércoles va a etr ella acá con su carpetita".

Lépore arremetió: "Si decían que no querían hacer show, podían presentar un escrito por mesa de entrada y presentarse directamente el miércoles. Sólo queremos que vengan el miércoles y respondan los siete puntos que citó el diputado Bermúdez para echar luz sobre estos asuntos".

En el mismo sentido, cerró la ronda de declaraciones el diputado de Hacemos Neuquén, Alberto Bruno: "Hablan de que no quieren hacer show pero el show lo estamos haciendo nosotros, si la vicegobernadora no va a dar explicaciones hoy, no tiene sentido seguir esta reunión".

Finalmente el abogado Broitman aclaró que presentarías todas las pruebas el próximo miércoles y dejó datos de contacto para quedar a disposición de la comisión. Por lo tanto, se definió que la comisión iba a confirmar un horario para la reunión del miércoles para luego notificar a Ruiz y su equipo defensor.

Luego de que Ruiz se retiró de la sala, la comisión A siguió sesionando y aprobó la decisión de citar a la vicegobernadora a las 9 de la mañana del miércoles para analizar el escrito que presentó este viernes y para hacer las preguntas necesarias en el marco de la investigación por inhabilidad moral.