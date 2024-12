Cuál es la empresa que allanaron en Plottier y la relación con Gloria Ruiz

Según precisó el fiscal jefe Pablo Vignaroli , todo comenzó con una denuncia de la Fiscalía de Estado y un entrecruzamiento de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA - ex AFIP).

Pablo Vignaroli sobre los allanamientos en la muni de Plottier.mp4

Vignaroli indicó que "se determinó que la empresa FMO Servicios SRL, tenía el CUIT bloqueado, y a pesar de ello, había llevado a cabo distintas contrataciones durante 2023 con el municipio de Plottier, principalmente relacionadas a obras de ingeniería civil".

La sede de la empresa era un domicilio particular en el barrio Venecia de Plottier. Según precisó el fiscal jefe, allí "no se encontraron documentos ni libros típicos de las empresas, ni tampoco nada de la sistematización de los libros de bancos o de contabilidad de la firma". No poseía empleados en relación de dependencia ni contratos con terceros, a pesar de las supuestas obras que tuvo a cargo durante el año pasado.

"Solo encontramos muchos papeles sueltos, que podrían tener relación con los contratos de obras de ingeniería civil con el municipio", sostuvo Vignaroli. Según pudo conocer LMNeuquén, en dicho domicilio pudieron secuestrar alrededor de 10 millones de pesos.

allanamientos plottier empresa

Una nueva investigación en curso

Tratándose de un período anterior al que se investiga en la primera investigación y por tratarse de maniobras “totalmente diferentes”, la fiscalía de Delitos Económicos resolvió generar una nueva investigación.

A partir de las primeras medidas adoptadas por la fiscalía, se obtuvo información referida a la facturación de la empresa, y se concluyó que la firma en cuestión, únicamente emitía facturas en favor de la Municipalidad de Plottier.

La primera diligencia la realizaron en el palacio municipal ubicado en la Avenida San Martín, para luego trasladarse a la oficina de Hacienda.

SFP Allanamiento hacienda municipalidad de plottier (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

El fiscal Vignaroli, junto a otros funcionarios y la Policía llegaron alrededor de las 10 de la mañana al edificio de Hacienda de la Municipalidad de Plottier -ubicado en el viejo hospital- para buscar la documentación de las contrataciones investigadas.

El objetivo de los operativos apuntaba a obtener documentación relacionada con la constitución y vida de la empresa, libros societarios y contables, contratos, comprobantes de compras y facturas emitidas, teléfonos y computadoras.

Más allanamientos

El 27 de noviembre pasado, la Fiscalía de Delitos Económicos llevó adelante allanamientos en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos públicos desde la Legislatura. En esa oportunidad, los procedimientos se realizaron en los registros del automotor 1 y 2 de Plottier, con la colaboración de la Policía provincial, donde se buscan legajos sobre venta y compra de vehículos de parte de Ruiz y su entorno familia.

Una semana atrás se habían concretado los primeros allanamientos que involucran a la vicegobernadora y su familia. El Banco Provincia de Neuquén (BPN) denunció a Pablo Ruiz, coordinador de Casa de las Leyes y hermano de Gloria Ruiz, por desvío de fondos públicos a su cuenta bancaria, con los que hacía plazos fijos.