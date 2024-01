El hombre que pasó fin de año solo en la calle y el gesto de una vecina que lo emocionó

“Estar dependiendo de que la gente me despierte a la 1 o 2 de la mañana para traerme comida es difícil. La misma señora que me trajo anoche, volvió este mediodía. Me despertaron con su hija, me dijeron si quería comer y acepté, por supuesto. Son de pollo, ricas las empanadas, la hizo ella. Me convidaron un poco de agua también”, destaca a LM Cipolletti y se devora otra pasadas las 16 de este lunes en una ciudad que es un horno. Y un desierto...

image.png

En relación a su dramática situación, explica: “Es complicado, había arrancado con un trabajito y con el cambio de gobierno me tiró abajo todo. Había empezado con la obra pública en Roca, pero la situación afecta a millones de argentinos, no solo a mí”, se resigna.

Sobre sus planes para el corto plazo en tan delicado contexto, asegura: “Veremos si consigo un trabajito que me permita alquilar y quedarme acá. No tengo familia, no tengo a nadie. Me hubiera gustado estar en mi casa. Está difícil, hice changas pero nada fijo este tiempo. La idea, si la cosa no mejora, es volverme a mi lugar. Para pasar necesidad igual acá prefiero estar bajo techo. Me dijeron que había mucho trabajo en la zona, en las chacras. Hace un par de semanas estoy y nada”, reflexiona amargado.

AS-Cipolletti-Sergio Mártin (Busca trabajo-2) (2).JPG Fabián, el hombre que espera una mano para vivir dignamente.

La vida lo golpeó bastante últimamente. “Mi madre falleció hace 6 meses, a mi padre no lo conocí. Hijos no tengo”, sostiene.

"Si consigo laburo, me quedo acá"

Cuenta más detalles de su calvario. “Dormí en la terminal también estos días, me iba a bañar a Neuquén. Hice albañilería en Roca y estoy esperando. No tengo antecedentes, nunca estuve preso, más que limpio en ese sentido. El que quiera darme un trabajito de cuidador o algo de eso podemos ir a la comisaría y que me identifiquen, ningún problema. Duermo tranquilo”, avisa.

De cara al 2024, confiesa: “Tener un trabajo es mi sueño, si consigo con laburo me quedo, si no con lo que me ayude la gente tendré que volverme, sale 35 mil pesos el pasaje. Hay gente buena acá, sería lindo quedarme”.

Fabián no tuvo nada para festejar en estas fiestas, salvo ese enorme gesto de una buena vecina.