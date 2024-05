El increíble derrotero de dos jóvenes que eran buscados en Neuquén

pareja buscada chaco neuquen Los jóvenes tiene 18 y 25 años.

Fue en febrero pasado, cuando los jóvenes resolvieron venir juntos al Alto Valle, "haciendo dedo". Así llegaron a Mendoza, donde permanecieron algunos días. Luego volvieron a hacer dedo para pasar por La Pampa, donde permanecieron algunos días en situación de calle, así hasta llegar a Río Negro.

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Ulman comentó que en Villa Regina el joven Maripil tiene a su madre. Decidieron pasar unos días en su vivienda, pero la convivencia no funcionó y tuvieron que retirarse del domicilio materno. "Entonces se van a la casa de un primo, pero allí también tuvieron problemas y decidieron volver a hacer dedo sin saber adónde ir. Justo un muchacho los levanta en la ruta y les ofrece un lugar en San Patricio del Chañar", agregó el jefe de la división Búsqueda de Personas.

Así llegaron hasta una chacra del Chañar, donde consiguieron trabajo y un lugar donde residir. Se trata de un conocido puesto que está ubicado en la picada cuatro. "Venden ladrillos y leña, desde hace alrededor de tres semanas que están ahí trabajando", indicó Ulman.

san patricio del chañar.png El puesto donde estaban los jóvenes se ubica en la picada cuatro y Ruta 7.

La joven Tania no tiene teléfono celular. Había logrado comunicarse con su madre en distintos puntos de su itinerario. De esa forma, la mujer sabía que había estado en Mendoza y La Pampa, hasta llegar a Villa Regina, en Río Negro. Incluso sabía de los problemas que habían tenido conviviendo con otros familiares de su pareja.

"Nunca tuvo celular. Le avisó a su madre que se iba a ir y cada vez que llegaba a un lugar desde un teléfono -ajeno- le decía que estaba bien". Pablo Ulman, comisario a cargo de la división Búsqueda de Personas.

Sin embargo, perdió contacto en las últimas semanas y el miedo de que algo malo le hubiese pasado se apoderó de la mujer.

Los jóvenes no se quieren ir

Finalmente, cuando la búsqueda fue viral por todo lados, la madre de la chica pudo comunicarse telefónicamente con el patrón que les dio trabajo y vivienda, a ella y a su pareja. "Toda esta información fue aportada por la madre y después confirmada con la pareja. Ellos están bien, por su propia voluntad y manifiestan que no tienen intenciones de regresar a Chaco", indicó Ulman.

pareja buscada chaco y neuquen Fueron hallados en un conocido puesto donde se vende leña y ladrillos, en El Chañar.

Cuando la Policía tomó conocimiento de la situación, inició una búsqueda. El mismo viernes se puso en contacto con la señora y a la vez solicitó colaboración al personal de la Comisaría 13° de San Patricio del Chañar. Los efectivos policiales de la zona conocían el puesto de la picada cuatro, y al acercarse al lugar, encontraron a la pareja. "La chica está en buen estado de salud. Manifestó que en El Chaco no conseguía trabajo. Acá tenía comida, allá no. Teniendo en cuenta todo eso, no tenía intenciones de regresar por el momento", contó Ulman.

Del operativo también participó la fiscal Lucrecia Sola, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas.

Su madre Isabel Ruiz, confirmó emocionada y entre lágrimas que Tania está bien." Gracias, gracias, no tengo palabras para agradecerles", dijo. Más tranquila ahora, le pidió a su hija que no haga más dedo.

Desde la división de Búsqueda de Personas, se descarta en el caso una situación de trata de persona. "Ambos están bien. Vinieron en la búsqueda de trabajo, a probar suerte", cerró Ulman.