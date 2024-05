El ingenioso neuquino que estuvo invitado al programa de TV boom de España

Guillermo Galetti en el programa El Hormiguero

Después de un momento de mucha sorpresa y alegría, y sin dudarlo, el profesor que supo mezclar la educación física con la herrería empezó a organizar su viaje para poder confirmar su presencia en Madrid, la capital de España.

"Me ofrecían hacerse hacerse cargo de todos los gastos. Me invitaban al programa y me confirmaban los traslados, hospedajes y comidas cubiertos por la producción", contó Galetti a LMNeuquén.

Superada la sorpresa inicial por la grata invitación, el artista comenzó a organizar las obras que llevaría, y también se pidió una licencia sin goce de haberes en las escuelas de Villa La Angostura donde da clases. Así, contaba con el tiempo necesario para ir tranquilo y participar del programa de televisión.

Su llegada a España para el programa de TV

"El Hormiguero" es un programa por el que pasaron innumerables figuras y artistas internacionales. Para Galetti, se trataba de una oportunidad muy especial de poder mostrar sus obras y compartir sus ideas.

Guillermo Galetti en el programa El Hormiguero

El artista llegó a España el sábado 18 de mayo para prepararse para el programa, que se transmitiría en vivo al lunes siguiente. Si bien el segmento sale desde las 22, al mediodía ya estaba en el canal de televisión para preparar, durante toda la jornada, su presentación. Así, pretendía asegurar que todo salga de maravillas.

"Desde el mediodía estuve hablando con la gente de producción, se planifica todo, se hacen dos ensayos, y después se participa del vivo, la verdad que está todo calculado", compartió con asombro el artista local.

En la emisión del programa en la que estuvo Galetti hubo otra argentina, Nathy Pelusso, quien acompañó al artista plástico y también destacó sus obras hechas con chatarra. Su participación fue en una sección del programa que trata sobre ciencia y tecnología.

Guillermo Galetti en el programa El Hormiguero

"La experiencia me pareció fantástica, fue la primera vez que conozco un estudio de televisión, y se me dio en Europa y no en Argentina", destacó el artista, quien admitió además, que le sorprendió muchísimo toda la producción que lleva un programa de televisión de este tipo, donde dijo que hay muchas personas detrás de escena y atentas a cada detalle para poder explotar de mejor manera el contenido propuesto.

Igualmente, Galetti destacó que él es una persona "sencilla, creando algo especial y disfrutando del proceso", por lo que seguirá con su tarea habitual donde comparte su rutina artística con la enseñanza en Villa La Angostura.

Desde que llegó de España hace unos días, el "Ladrón de chatarra" tuvo muchos mensajes en su cuenta de Instagram donde lo felicitaron por su participación y también lamentaron que lo tengan que llamar desde otro país y no del suyo. "La verdad que eso no me preocupa, disfruto de hacer lo que me gusta", aseguró.

Aunque no quiso dar muchos detalles, el artista adelantó que ya está trabajando en algo nuevo, y aclaró que esta vez va a tener que ver con la música. Parece que nuevas obras de arte estarán presentes en un video clip musical, aunque el músico o la música que lo convocó aun es un "secreto".

Reel Guillermo Galatti en el Hormiguero.mp4

Historia del artista neuquino

Guillermo Galetti nació en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, aunque es un neuquino por adopción. Se mudó a la provincia hace ya casi dos décadas. Es profesor de Educación Física y técnico en Industrias de Alimentos, llegó a Villa La Angostura en búsqueda de nuevas experiencias y las encontró. Además de trabajar en el CEF 7, como profesor de atletismo, es profesor de Tecnologías Aplicadas a los Metales Laminados en la EPET 28. Y con ambos conocimientos no se quedó quieto, sino que empezó a crear esculturas que se mueven y pueden mostrar a sus alumnos los conceptos que quiere transmitirles.

Así nació un hombre de hierro reciclado que levanta una barra, otro que muestra un lanzamiento de disco y también una persona que rema en dulce de leche que se hizo muy popular como meme en las redes sociales.

Para hacer sus obras usa hierro de descarte de construcción, reposeras viejas, chapas de autos y a veces suma maderas y plástico. Algunos materiales los retira del basural, con otros se los topa por la calle y también varios vecinos ya se acostumbraron a llevarle hierros en desuso con la expectativa de que les de una nueva vida.