El insólito motivo por el cual el Castro Rendón dejó de hacer extracciones de sangre

"Laboratorio del hospital de mayor complejidad no tiene insumos. A partir del 8/8 no se realizarán extracciones por falta de insumos de bioseguridad (guantes)", reza el mensaje improvisado en dos cartulinas pegadas en la recepción.

"Lo único que nos han proporcionado son guantes de látex tamaño L y extra XL. La mayoría de quienes integramos el servicio somos mujeres, pero hasta a nuestros compañeros hombres les quedan grandes", advirtió para luego enfatizar que no es un capricho el rehusarse a utilizarlos. "Desde la bioseguridad, es muy peligroso trabajar con guantes que te queden grandes", remarcó al precisar que es fundamental que se ciñan al tamaño de la mano de cada cual para que no resbalen ni se salgan, incomodando una tarea tan delicada como una extracción.

También nos trajeron guantes de nitrilo y de vinilo. Son sumamente gruesos, por lo que se nos dificulta la extracción en cuanto a la sensibilidad de poder sentir o palpar las venas", planteó al tiempo que remarcó que eso no es un tema menor dado que tienen muchos pacientes oncológicos, "con venas complicadas". "En esos casos no nos queda otra que sacarnos loe guantes para poder hacer la extracción. Ya no podemos seguir trabajando de esta manera. En internación tenemos pacientes que están inmunosuprimidos, pacientes con microorganismos intrahospitalarios. No podemos trabajar sin guantes, llevando infecciones de un paciente a otro o arrastrar algo hacia nosotros mismos y hacia nuestras familias", argumentó. "No nos gusta tomar una medida así, pero tenemos que resguardarnos", agregó.

Albornoz señaló que además de guantes, faltan tubos para poder guardar las muestras, agujas, algodón y cintas. "En estos momentos les estamos poniendo a los pacientes cintas de pintor en los brazos después de hacerle una extracción", comentó, haciendo alusión a las de enmascarar.

800 personas afectadas y falta de respuesta

En sintonía, Juan Millapán, delegado de ATE dentro de la junta interna del hospital, dijo que la carencia de insumos y medicamentos es habitual desde hace varios meses. "La semana pasada tuvimos faltante de verdura y carne en la cocina. En el laboratorio faltan también jeringas, agujas, reactivos", enumeró, para luego estimar que la situación afecta a unas 800 personas que requieren del servicio de hemoterapia a diario, entre pacientes de urgencia, de internación, consultorio y extracción para estudios, además de los análisis de muestras que también requieren esa medida de protección y que incluye pacientes del interior de la provincia.

"Es importante la cantidad de gente que se acerca por guardia, internación. Pero hay que tener en cuenta también que el Castro Rendón es uno de los centros que recibe más derivaciones del interior de la provincia. Esas muestras también las procesamos y si no tenemos el material para poder abrir un tubo, quedan ahí en la heladera", detalló, al respecto, la bioquímica.

"Hoy los pocos guantes que se consiguieron quedaron para las urgencias prioritarias. Todo lo que es internación, consultorio, extracción quedó suspendido", advirtió el representante de ATE.

Tanto Millapán como Albornoz lamentaron la falta de respuesta por parte de las autoridades del hospital y de la cartera de Salud. "La Subsecretaría responde que es la Dirección la que se tiene que encargar, mientras que la Dirección, dice que es la Subsecretaría. Ellos se tiran la pelota entre ellos y nosotros y los pacientes quedamos en el medio. Obviamente, el más perjudicado es el paciente", manifestó la técnica de laboratorio.

"Desde la Dirección no se han acercado a hablar. Hoy fueron dos bioquímicas a hablar con el director adjunto del Hospital y lo único que recibieron fue maltrato. La respuesta es que con esto que nos mandan, es con lo que tenemos que trabajar y que en el transcurso de la tarde va a llegar material. Igual no hay seguridad sobre eso", agregó.

"Esperamos una respuesta para hoy porque mañana se va a complicar más el tema", sumó, por su parte Millapán. "La excusa es la misma de siempre: que no se hizo la gestión, que no se les está pagando a los proveedores por eso no entregan el material. Hace tres meses tuvimos un conflicto en los hospitales de Zapala, Cutral Co a partir del cual tuvimos una reunión donde se comprometieron a comprar insumos hasta agosto. Ahora ya estamos en agosto y tenemos faltante hace varias semanas", dijo indignado.

Pacientes ofrecieron comprar guantes para poder hacerse estudios

La actitud de las personas que se acercaron esta mañana para que le tomen muestras con el fin de hacerse estudios fue disímil, aunque prevaleció el enojo y también expresiones de solidaridad o pedidos de excepción ante la urgencia, a cambio de la compra del material.

"La reacción de la gente fue decir: 'Bueno, voy yo a comprar una caja de guantes'; 'Si voy a comprar una caja de guantes, ¿vos me sacás sangre?'. La gente realmente tiene necesidad de hacerse la extracción, pero no corresponde que vayan los pacientes a comprar material cuando esto tiene que ser provisto desde el gobierno. El otro día un paciente compró bolsones de algodón en la farmacia y los trajo como donación", contó Albornoz.

"Muchos sentimientos encontrados. Gente enojada, que tiene que venir en colectivo, con lo que cuesta hoy el pasaje o que tienen enfermedades delicadas. Muchos quisieron poner plata de su bolsillo para comprar guantes, pero no es lo que corresponde", coincidió el referente de ATE al responsabilizar al Estado.

"Como vengo diciendo hace tiempo: el 90 por ciento de los conflictos en Salud se podrían evitar si hay una decisión política de resolverlos antes de que ocurra. Como no existe esa decisión, terminamos en esta situación", concluyó.