El lunes ¿empiezan las clases?: ATEN llamó a un paro con marcha

La protesta tiene seis consignas, pero en el rechazo al presentismo está la clave de la virulencia del plan de lucha activado por ATEN desde el final del primer cuatrimestre, cuando la Legislatura aprobó y el Ejecutivo promulgó la ley que creó un premio monetario para los docentes que no faltan. La medida establece cuatro pagos anuales , que sumados equivalen a un salario mensual , para quienes tienen hasta tres faltas trimestrales con no más de dos en un solo mes.

ATEN contra el presentismo

El gremio docente hizo un paro mientras se trató la Ley en la Legislatura. No obstante, los diputados aprobaron por amplia mayoría la iniciativa que fue presentada por el bloque del MPN con la venia del gobierno de Rolando Figueroa. En pleno conflicto comenzaron las vacaciones de invierno.

ley presentismo diputados legislatura neuquen aprobado 110724

De cara al reinicio de las clases, ATEN difundió la convocatoria a la protesta del inicio de la semana que viene. El segundo de los seis reclamos contenidos en la proclama de ATEN de cara a la huelga de 48 horas que se avecina es contra la reimposición del Impuesto a las Ganancias a los salarios más altos.

Las cuatro consignas que completan el pliego difundido por la entidad gremial de los docentes son históricas: mayor presupuesto educativo, escuelas seguras, cumplimiento de los acuerdos de la mesa técnica y en defensa del derecho social a la educación.

La pelea urgente del gremio es contra el plus salarial por presentismo. En definitiva, con la implantación del régimen de pagos trimestrales el sistema encareció el precio fáctico de hacer un paro. Hasta ahora, los docentes que se plegaban a un paro se arriesgaban a recibir el descuento del monto equivalente al día de clases no dadas, con el nuevo esquema, además, perderán el plus por presentismo recién creado.

Impulso de las asambleas

La medida de fuerza que se llevará adelante el lunes y martes fue resuelta por el método tradicional de ATEN: se impuso desde las asambleas de base y fue ratificado por el plenario de secretarios generales.

"Probablemente el gobierno lo quiera usar como una suerte de apriete, estamos preparados para que esto pueda pasar", declaró el día que se reunió el plenario el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.

ATEN CAPITAL- ASAMBLEA- PRESENTISMO.jpg Gentileza Aten Capital

La intensificación del plan de lucha contra el presentismo contó con el impulso de la seccional Capital de ATEN, que celebró una multitudinaria asamblea para tratar las medidas a adoptar. Se impuso el paro por 48 horas con movilización, que primó también en las reuniones de las bases de la docencia en toda la provincia.

"Se abre una perspectiva de conflicto en la provincia a partir de la decisión del gobierno provincial de atacar a los trabajadores. Las/os docentes hemos mostrado la disposición a luchar a través de la masiva asistencia a la asamblea y el debate en profundidad de las implicancias del presentismo”, señaló la Comisión Directiva de ATEN capital, dominada por el Frente Multicolor Bermellón, rival del TEP, que lidera Guagliardo.