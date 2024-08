El Mankito 7: la historia del pibe que la rompe en TikTok

“Bueno, ahí les mostré cómo escribo y me gustaría que me dejen comentarios de lo que les gustaría ver en el próximo video”, dice en el final, además de agradecer a quienes linkean y difunden sus creaciones.

image.png Bauti entrena fuerte con metas claras en el deporte.

Fue en verdad por insistencia de su entorno que “me vienen diciendo desde el año pasado que me anime para mostrarle a la gente cómo es mi vida; hace 2 semanas mi primo Jesús me ayudó a grabar el primer video y la verdad no esperaba tanto apoyo en tan poco tiempo. El último llevaba cerca de 500 mil visitas”, revela a LMCipolletti el adolescente que nació sin sus manos y que se apoyó en el deporte para superar ciertas barreras.

“Hace mucho tiempo rondaba la idea de lanzarme a las redes sociales y esta vez me decidí. ¿Por qué le puse El Mankito a la cuenta de TikTok? Pasa que me acepto como soy y siempre me hago algún que otro chiste y quedó ese nombre”, indica con ese admirable modo de desdramatizar sus limitaciones físicas.

A partir del buen suceso, los comentarios alentadores e incluso la gratitud de “personas que me escriben diciéndome que los he ayudado, que creían que no podían”, es que se vienen nuevas entregas en El_Mankito7.

“Me comentaron que quedaron algunas dudas sobre cómo escribo y por eso voy a hacer una parte 2. Me pidieron también que les muestre cómo escribo en el celular y cómo me lavo los dientes”, adelantó en charla con este portal.

Lo que más placer le genera es “ayudar a la gente a que haga deportes, es algo increíble, me hace sentir muy bien. No necesariamente tienen que salir a correr 3 horas todos los días, con salir a caminar media hora, una hora ya suma. Me han llegado mensajes de gente que empezó a hacerlo por mí y eso no tiene precio”, celebra el poder generar esa conciencia.

Su historia

“Lo mío -falta de brazos- es de nacimiento. Jodo a los más chicos con que me atropelló un camión para romper el hielo y que vean que no me lo tomo como un problema sino como algo natural. Cuando era muy chico, creo que a los 3 años, me molestaba que la gente me mirara mucho. Me fui acostumbrando”, resume cómo fue aceptando su condición y digiriendo los prejuicios de una sociedad a veces un tanto cruenta y burlona.

Recuerda, incluso, el episodio de bullying que más lo marcó. “Siempre estuve bien, me sentí seguro de mí mismo. Gracias a mi familia que siempre me hablaron y recalcaron, ‘si viene alguien a hacerte alguna broma, no hay tomarlo a mal, no hay que reaccionar’… Por eso una vez fui a hablar con mi maestra para que me dejara ir a otra aula a explicarle a un chico que vino a hacerme burla (‘mirá, vos no podés hacer el fuck you’ con el dedo, lero, lero…’) que no se gaste, que me acepto como soy. Quizá es la parte más difícil, pero con apoyo de familia, de amigos, se puede”, reflexiona el protagonista de esta ejemplar historia de superación.

Ese círculo íntimo que conforman su papá Lucas, mamá Vanina y su hermanito Felipe de 9 años es clave para él. También está muy agradecido a los profes Federico Zalazar y a José Robles, quien justo este martes cumple años.

image.png Sueña con competir en un futuro en los Paralímpicos.

“Entreno todos los días menos los domingos. Los lunes voy a la pista de Neuquén con Fede. Ahora estoy preparando los 1000 metros llanos que voy a hacer en octubre, en Rosario, en un Nacional. Y acá en Roca, mi ciudad, entreno con José. Hago pasadas, gimnasio, barda, me siento bien anímicamente y físicamente”, indica al referirse a la exigente rutina física.

Sueña en grande Bautista en el deporte. “Competir en un paralímpico, representar al país en cualquier competición son mis máximas metas”, admite con emoción.

Hincha de River, tiene de ídolo al Burrito Ortega, pese a que sólo lo vio por videos y a Messi. “Soy fanático del fútbol, me encantan las ligas europeas”, suelta y cuenta, por si hiciera falta, que el deporte es “todo para mí: es mi momento de desconexión, donde me concentro en la respiración, en correr, me ayuda en todo”.

Supercasero, solo le gusta salir si es con su “amigovia Jazmín”. A ella, a sus compañeros de la escuela Casaverde, a los profes, a su familia, a su primo Jesús entre otros, agradece en el final este maravilloso ser.

Bauti tuvo un bautismo resonante en TikTok. En las redes sociales, este ejemplo de superación también pide pista…