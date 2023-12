El mecánico neuquino que salvó a Locos x el Asado

Todo ocurrió este martes al mediodía, cuando el mecánico recibió un llamado que le cambiaría el día y se haría viral en las redes. "Me tomé los días de las fiestas para descansar y pasarlo en familia. Entonces estábamos preparando todo para aprovechar lo lindo del día e irnos al lago cuando me llamó un número con característica de Buenos Aires", contó Lautaro Brevis a LMNeuquén .

Tras atender el llamado y escuchar lo que les había ocurrido, se lamentó, pero les informó que no estaba trabajando por el momento. "Después lo pensé un momento y dije: 'Bueno, no me cuesta nada ayudarlos, encima ni siquiera son de acá'", recordó.

posteo locos x el asado

De este modo, como le había quedado registrado el número de los turistas que necesitaban ayuda, les devolvió la llamada y les pidió la ubicación para ir a ayudarlos. "Se habían quedado en la circunvalación, en la entrada a China Muerta, así que fui hasta allá. Cuando llegué, vi que se habían quedado sin batería y habían roto una correa, entonces los traje hasta mi taller", señaló.

Pese a que notó que su esposa parecía conocerlos, no le resultó extraño, así que los llevó a comprar los repuestos necesarios. "Una vez en Neuquén me di cuenta de que eran medio famosos, pero yo no sabía quiénes eran. Hasta que volvimos a casa y mi señora me mostró las redes sociales y lo que hacían", contó divertido.

mecánico locos x el asado (1).jpg Tras solucionar el desperfecto mecánico siguieron viaje hacia Bariloche.

Luego de reparar la camioneta de los influencers, ellos se marcharon con la promesa de hacer una parada obligada en la casa del mecánico, al regresar desde la cordillera. "Siguieron viaje a Bariloche, pero dijeron que cuando vuelvan van a pasar para que nos vayamos a comer un típico asado neuquino a un lindo lugar del río", aseguró.

Locos x el Asado y su presencia en las redes sociales

Lo que empezó como un sueño de dos amigos de toda la vida se convirtió en una realidad con mucho trabajo. Luciano 'El Laucha' Luchetti, junto con su amigo de la infancia, Kevin Chochlac, siempre quisieron unir a todos los amantes del ritual más argentino que existe: el asado.

Ellos se juntaban desde los 14 años con todos sus amigos, una vez por semana y "religiosamente" hacían una parrillada para compartir. Por eso, querían llevar esa experiencia a todo el mundo.

Locos x el asado Instagram.PNG

Así fue como empezó Locos x el Asado, una comunidad de amantes de la comida al calor del fuego, unida a través del mundo digital, compartiendo experiencias y recetas. También pidiendo consejos y brindando soluciones.

En la actualidad, Locos x el Asado junta a más de 15 millones de personas por mes, y aunque más de uno no haga asado, todos comparten la alegría que genera este increíble ritual argentino.