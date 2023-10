El mensaje de Jorge Sapag luego del hackeo de su celular

El referente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) compartió un mensaje para llevar tranquilidad a sus afectos. “Envío este mensaje para avisar que el 11-10-2023 sufrí una intervención ilegítima por parte de manos anónimas en el teléfono a mi nombre número 2995179918 en la aplicación de WhatsApp . Mis familiares, vínculos cercanos y yo nos encontramos bien de salud y no estamos pidiendo dinero ”, aseguró.

Sapag agregó: “ Hacemos esta aclaración, pues están requiriendo transferencias de dinero a algunos de mis contactos . Cualquier mensaje que reciban de esas características, utilizando mi imagen, mi foto de perfil y mi nombre y apellido, no debe ser respondido, debe ser ignorado, bloqueado y por favor reportado. Muchas gracias y mis saludos cordiales”.

El exgobernador neuquino no es la primera personalidad de la política provincial en ser víctima de ciber estafadores.

¿Cómo se realizan las estafas por WhatsApp?

En este caso, el hackeo es un poco complejo, porque consiste en clonar el número de teléfono y acceder a la agenda de la persona a la que le sustituyen la identidad. De este modo, los estafadores envían mensajes a distintos números de la agenda de contactos, haciéndose pasar por el titular de la línea robada.

Mediante mensajes piden una transferencia a un CBU también adulterado o simulan que es para una persona cercana. Ante esto, se recomienda contactar a quien le pide datos o dinero para corroborar si la solicitud es verdadera. Otra opción para descartar engaños es hacer preguntas personales que pocos conocidos sepan.

Esto demuestra que los hackeos y estafas se están sucediendo en cadena, y por ello la red no deja de crecer. Es por esto que es de especial importancia estar atentos a pedidos de dinero por ese medio, no ingresar a links desconocidos y, en caso de tener la duda, utilizar llamadas para hablar con el usuario real y así comprobar que no se trate de una estafa.