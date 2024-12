El morbo de las patotas, en tiempos de redes y furia

Hace algunos días, en Navidad, el caso de un adolescente brutalmente atacado por una patota en Plottier volvió a poner sobre la mesa un tema que incomoda, asusta y, en algún rincón oscuro, también genera morbo. La violencia adolescente no es nueva. Antes de las redes sociales, cuando los celulares eran un lujo y TikTok no existía, las peleas ya sucedían: en la salida del boliche, en una plaza, en la esquina de una escuela. Sin embargo, algo cambió, y no solo es el alcance viral de estas barbaridades.