El MPN copó el acto de Rodríguez Larreta en Neuquén

Larreta llegó al gimnasio municipal acompañado, entre otros, por la precandidata a diputada nacional Leticia Esteves y Miguel Ángel Pichetto, que fueron anunciados una vez que ingresaron al lugar.

Horacio Larreta en Neuquen (5).jpg Claudio Domínguez abrió el acto. Claudio Espinoza

Allí aguardaban otros dirigentes locales de JxC, como el concejal Marcelo Bermúdez (PRO) y el diputado nacional de la UCR, Pablo Cervi. También hubo presencia de actuales y ex funcionarios municipales, algunos de los cuales formaron parte de la serie de discursos previos a las palabras de Larreta, como el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

Horacio Larreta en Neuquen (7).jpg Horacio Larreta con dirigentes locales de JxC. Claudio Espinoza

El escenario para las alocuciones se improvisó en el centro del gimnasio. Allí, Larreta se comprometió a que la provincia de Neuquén tenga más viviendas y “mejor educación”. Dijo que “Neuquén es la provincia más rica de la Argentina pero eso los neuquinos no lo ven porque el gobierno nacional se queda con todo”. Indicó que el gran salto en la producción se dará con “el gasoducto que se acaba de inaugurar y con los que vienen, además de las plantas de licuado de gas que permitirán importan a Europa y recalcó: “Eso va a ser un salto de riqueza para la provincia que yo me comprometo a garantizar que va a beneficiar a todos los neuquinos”.

“Hoy el gobierno nacional se queda con todos los beneficios y eso no es justo. Estuve en Añelo, el corazón productivo de Vaca Muerta, y no hay infraestructura, es el lugar más rico de Argentina. No puede ser que Vaca Muerta no de bienestar para todos”, señaló el precandidato a presidente. Sostuvo que su propuesta es “trabajo y más trabajo, resolviendo los problemas de la gente, que es lo que vengo haciendo en Buenos Aires, no para decirles lo que tienen que hacer, sino para compartir nuestra experiencia. Vamos a hacer un país federal y para todos”.