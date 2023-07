Larreta anticipó su visita a Neuquén: habló de Vaca Muerta y el Turismo

Horacio Rodríguez Larreta -valida 1200-

Cuando la conductora, Majo Carrascal, recordó que hace un año la conexión ferroviaria entre Neuquén y Cipolletti está imposibilitada por los problemas del puente por el paso de camiones que no respetan los límites de altura en la ruta 151, el jefe de gobierno porteño respondió: "Voy a estar también en Cipolletti y estas son las cosas que yo aprendo. No sabía esto que me estás contando. Voy aprendiendo, tomo nota y mañana voy a preguntar por eso. Agradezco que me lo hayas dicho".

Ante la consulta sobre cuál es la diferencia entre él y Patricia Bullrich, su rival en las PASO, expresó: "Yo no creo en la Argentina de la agresión y en la Argentina de los últimos 40 años de la pelea. Pareciera que la política fuera una guerra donde el que piensa diferente es el enemigo y donde uno no puede hablar prácticamente con alguien si no es de su partido. Los resultados están a la vista: frustración, inflación, inseguridad. Bueno, yo no creo en eso. Yo propongo algo diferente, una Argentina de los hechos, de la acción, de los resultados; una Argentina donde debemos construir una sólida mayoría"

"Lo importante es que el cambio se mantenga en el tiempo. Si no se mantiene en el tiempo, no sirve. Ya lo hemos vivido en una Argentina que parece un péndulo que va de un lado a otro y donde cambia un gobierno, cambia todo. Así no avanzamos", agregó.

Para el precandidato presidencial "hay que cambiar casi todo" en la Argentina. En ese sentido mencionó la educación, la seguridad, la producción, el trabajo, la salud. "Hay que abrir la Argentina al mundo", subrayó antes de expresar que a lo que sí le daría continuidad es al el gasoducto Néstor Kirchner, el gasoducto del norte argentino "y al sur de Brasil para poder exportar y generar los dólares necesarios". "Hay que seguir con las obras de las plantas para licuar el gas y vender a Europa por barco", añadió.

"Todo esto que te digo que lo vamos a hacer, lo digo con la autoridad de que en la ciudad de Buenos Aires lo hice. Hicimos una transformación enorme. Por algo es muy importante la experiencia en esto. Para sacar al país adelante necesitamos gente con experiencia en gestión pública que conozca el Estado. Y es un equipo, no una sola persona", enfatizó.

La pregunta sobre que opinión tiene respecto a las represas que tienen que renovar las concesiones este año, Rodríguez Larreta postuló: "Los recursos son de las provincias como la represas, al igual que litio. Lo dice la Constitución. Hay un proyecto de nacionalizar el litio del kirchnerismo, cuando el litio es un recurso provincial".

"Lo que sí es importante, es que haya un desarrollo de la provincia, que con los beneficios de esos recursos se diversifique la producción, que haya más trabajo, un mejor sistema educativo y de salud para que los neuquinos sientan, vean los beneficios de Vaca Muerta. En algunos casos esto no es así, no se han hecho las obras necesarias. Claramente Neuquén puede ser una de las provincias que puede ser motor de la recuperación de la Argentina. Tiene los recursos naturales más valiosos de todo el país. La idea es explotarlos, hay que dar previsibilidad para que se invierta", advirtió para luego destacar el "buen equipo" que tiene Juntos por el Cambio en la provincia con con Leticia Esteves, candidata a diputada nacional, Marcelo Bermúdez, el presidente del PRO. "Están trabajando hace mucho tiempo para mejorar el sistema educativo", acotó.

En otro tramo de la nota, el Jefe de gobierno porteño destacó la "buena relación" tanto con el actual gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, como con el electo, Rolando Figueroa, aunque reconoció que no se ha reunido en los últimos meses.

"Tengo una relación muy estrecha y espero tenerla. Si los argentinos me eligen como presidente yo voy a trabajar con todos los gobernadores que la gente ha elegido en la Argentina, con todos los intendentes, con todos los diputados y senadores. Yo me comprometo a dialogar con todos sin importar de qué partido son ni qué piensan. Esa es mi responsabilidad como presidente. Eso no quiere decir que me ponga de acuerdo con ellos", dijo.

Respecto a su relación con Mauricio Macri, expresó: "Bien, hace 23 años que trabajamos juntos. Hablé la semana pasada con él. La misma relación. Podemos tener algunas diferencias en algunos temas, pero una buena relación con alguien supone saber administrar las diferencias. En términos generales compartimos una visión de país y la relación está bien, una relación de muchísimos años de confianza y afecto.

Por otra parte, Rodríguez Larreta lamentó la situación económica que atraviesa el país y planteó que "el supermercado es el reflejo de la decadencia argentina". "Cada vez que vas compras menos, pasas a productos de menor calidad. Estamos hablando de los alimentos de tus hijos, es un drama. Para eso hay que frenar la inflación. La pregunta es cómo: dejando de gastar más de lo que tenemos, dejar de darle a la maquinita de la emisión monetaria, una ley que garantice la independencia del Banco Central y un shock de exportaciones. Necesitamos más exportaciones y terminar con el cepo y los 15 tipos de cambio diferentes", propuso.