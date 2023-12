El narcomenudeo, una forma de vida familiar

Juan Carlos Santana fue condenado en junio. Juan Carlos Santana fue condenado en junio. Agustín Martínez

Esto no me lo contaron, tampoco a la Justicia y a la Policía. Y varios de los candidatos del MPN no se han espantado por ingresar en esas viviendas, a sabiendas de donde se metían. Lo peor de todo es que lo sabían y nunca hicieron nada.

Sí es cierto, que desde hace unos siete años las dinámicas cambiaron. Siguen existiendo punteros detrás del narcomenudeo, pero hubo una atomización de la actividad producto de la caída de los líderes más pesados.

Fue así que varias familias aprovecharon esa suerte de vacío y abrieron sus propios kioscos. Esa nueva forma de manejarse, en forma familiar, involucra varias casas, pocas cantidades y mucho movimiento de la droga para evitar un acopio importante.

La clave, es tener pocas dosis para evitar que un allanamiento los deje sin nada y complicados legalmente. Tener poco permite vender mucho, rápido y a bajo riesgo. Todos se actualizan, hasta los narcos.