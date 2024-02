El nene que arregla bicicletas para ayudar a su mamá a comprar los útiles escolares

Johan tiene 13 años, es de Mainqué y se prepara para iniciar el secundario. "Me gusta colaborar", dice el niño. "Orgullosa de él", asegura su mamá.

En ese contexto, durante todo el martes fue buscado por los medios de comunicación y aunque se muestra algo tímido ante la inusual exposición, admite a LMCipolletti: "me gusta ayudar a mi mamá, estoy contento con la solidaridad de los vecinos, hoy tengo dos bicis para arreglar, cobro 500 pesitos nomás".

Consultado sobre cómo aprendió el oficio, el pibe rionegrino indica: "Mi hermano Alejandro, de 18, me enseñó. Tengo 4 hermanos, yo soy el tercero".

Lateral derecho del equipo del pueblo, sueña con llegar lejos en el fútbol y con poder ayudar a su madre "a salir adelante".

"Es una emoción, orgullosa de él"

Se le nota la chochera a Naty, la mamá de esta bella personita. “Es muy bueno, puro sentimiento. Una emoción, orgullosa de él y de sus hermanos", destaca, reconfortada, a este medio. "Siempre fue así", continúa con los elogios.

Respecto al origen de la valorable iniciativa, confiesa: "Estábamos sentados afuera de casa y él arreglando la bici de su hermano me dijo: 'Ma, y si pongo un cartelito acá afuera de que emparcho bicis? Al principio me daba cosa que dijeran que lo exponíamos a eso, pero él me dijo por qué, si yo decidí... Salió todo de su parte, así que publiqué en el Facebook y mucha gente empezó a compartir".

En cuanto a la repercusión y la respuesta que tuvo el emprendimiento de su niño, sostiene: "Es un granito de arena de todos que va ayudando de a poquito. Con la plata que cobra compra más parches o solución, yo cada finde también les compro algunos útiles. Hay gente que le manda 300, 500, 1000 pesitos. Hasta ahora lleva 17 mil que juntó por mercado de pago. También le regalaron inflador, cartuchera, a la tarde se iban a acercar probablemente a traerle algunas cositas más... Viene bien porque empieza el secundario en la escuela ESNR 34", culmina la madre de un genio.

¡Muy bien 10, Johan!

Cómo ayudarlo

Por Mercado Pago: NatyCea38