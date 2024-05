El neuquino de 71 años que lleva dos décadas corriendo maratones por el mundo

Miguel solía combinar su vida profesional, al frente de una pyme de transporte y camiones para Vaca Muerta, con el deporte recreativo. "Siempre jugaba pelota paleta y un amigo me invitó a correr. Hicimos una carrera de 8 kilómetros por las bardas de Neuquén cuando todavía no estaba tan de moda", dijo y agregó que su amigo se alejó de la disciplina pero plantó en él la semilla de una pasión que sigue creciendo, incluso veinte años después.

"A pesar de los dolores por la primera carrera de 8 kilómetros en la que yo quedé destruido, yo seguí. A partir de ahí, me di cuenta que había que entrenar todos los días, antes no lo hacía", contó.

miguel parrilla madrid.jpg

¿Cuál es el secreto para sostener la constancia durante dos décadas?

Miguel afirma que no hay ninguno. "Lo hacés porque te empieza a gustar y no lo tomás como una obligación y no te pesa hacerlo", dijo y agregó que, a medida que fue participando de más carreras, comprendió que hacía falta sostener un entrenamiento más planificado y riguroso.

"Una vez que te metés, querés mejorar y estar cada vez más en forma", dijo y agregó: "Hay que hacerse tiempo, hay que combinar entrenamientos, correr y los ejercicios de fuerza en el gimnasio".

A sus 71 años, Miguel sigue activo en su empresa de alquiler de transportes. Aunque admitió que ya ha delegado varias de sus tareas, sigue comprometido con la rutina laboral y aprovecha cada hueco de su tiempo para entrenar o planificar nuevas carreras.

miguel parrilla corre.jpg

"Lo que más me entusiasma ahora es viajar para poder correr y de paso conocer la ciudad", dijo sobre los nuevos desafíos. El año pasado participó de la maratón de Madrid y aprovechó a recorrer la zona. También estuvo en Río de Janeiro y asegura que busca sostener esa actividad siempre que lo permita la situación económica.

"Mis hijos me han acompañado en muchísimos de estos eventos y viajes, aunque el trabajo los ha ido complicado para viajar", dijo y agregó que, si bien sus hijos practican distintos deportes, no son tan fanáticos de las maratones. "Hace tiempo corrimos los tres en Ushuaia pero hace bastante que no puedo participar en carreras con ellos", explicó.

Su próximo objetivo: participar de la reconocida maratón de Nueva York

"Como tenemos mucho tiempo porque es en noviembre, no hice plan deportivo pero sí la logística, inscripción en la carrera, hospedaje y algunos tours para conocer allá. En esa planificación estamos, el pasaje e ideas de excursión", relató.

En este viaje, hará la travesía solo. "Por lo económico y porque es muy difícil por los tiempos y las fechas es muy difícil que me acompañen", dijo y agregó que afrontar este tipo de carreras representa un desafío que excede lo deportivo. "Para mí es otro desafío, viajar solo a esas grandes ciudades, no es que me maneje con un pez en el agua con otros idiomas. A pesar de que estoy estudiando inglés", indicó.

miguel deportista maraton.jpg

Así, la maratón es la excusa deportiva para una experiencia completa, que incluye la posibilidad de alargar los viajes para permanecer más días en cada destino y descubrir el lugar con ojos de turista. Por eso, empieza a planear sus traslados con tiempo, para aprovechar no sólo la competencia sino también el entorno natural y cultural de las ciudades.

Miguel permanece en búsqueda de nuevos desafíos de forma constante. Y aunque solía correr en la barda para participar de las carreras de montaña que son más frecuentes en la región, empezó a entrenar también en la calle para poder asumir los desafíos de maratones en grandes ciudades del mundo.

Sin tanto foco en las competencias y los premios, afirma que son pocos los de su categoría etaria que siguen en competencia. Sin embargo, el número parece crecer cada vez más y la mayoría son deportistas que tienen años de trayectoria y que lo vencen en las estadísticas de tiempo y velocidad. A Miguel no le importa demasiado: sabe que su ganancia no está en los podios ni en las medallas, sino en la posibilidad de conocer personas y lugares, mantenerse activo y ser saludable.

Si bien admitió que correr demanda su físico y podría causarle lesiones, aclaró que fueron pocas en sus veinte años como maratonista. "Forman parte de este deporte pero por suerte he tenido pocas", dijo y agregó que cuida tanto el entrenamiento con ejercicios de fuerza como la alimentación.

Aunque él no se ata a dietas estrictas, sí trata de cuidar lo que ingiere. "Hay muchas teorías sobre esto y más ahora que se estudia más. Yo tengo una muy particular que no he inventado yo, y es que consumo mucha proteína, sobre todo carne", dijo y agregó, entre risas: "Y consumo cerveza como carbohidrato, aunque no hay teorías que la defiendan".

miguel parrilla running 2.jpg

Y aunque para muchos sostener el entrenamiento diario y la alimentación saludable parecen desafíos casi imposibles, Miguel no los afronta con pesar. "Son cosas muy subjetivas, muy personales; si te entusiasmás, estás ahí", dijo.

Aunque admite que la vida saludable y el ejercicio físico siempre son la mejor opción, incluso a cualquier edad, aclaró que respeta todas las elecciones de vida. "Puede ver una película o salir a correr, lo que elija es respetable", dijo pero agregó que practicar deportes siempre tiene un saldo positivo, incluso si se agregan al balance todos los sacrificios.

Por eso, animó a toda su generación a animarse a probar el running o el deporte que más les llame la atención. "Yo lo que tengo para decir es que las emociones que te produce el ejercicio físico, ya sea carrera o deporte son tan grandes y lindas que no te las da ninguna otra actividad. Entre las emociones, los amigos y los abrazos", explicó.

Y aunque las lesiones existen, agregó que forman parte de esos "parates" que hay que sobrellevar con paciencia y optimismo. "Incluso hoy que tengo dolores que no puedo ni caminar, creo que las sensaciones que te produce son más que gratificantes", dijo y agregó que empezar a correr "es un camino de ida", del que no se vuelve, o se vuelve siempre con triunfos.