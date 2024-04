El neuquino que hace tours en Ginebra para que la gente conozca a Borges

Conoció la obra del gran escritor Jorge Luis Borges por casualidad. Un amigo que estudiaba Derecho se anotó en un curso de Literatura, le pidió que le haga "la gauchada" de pasar a retirar el apunte que pedía el profesor, y cuando fue por él, eran fotocopias de poemas borgianos como Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. "Me puse a leer y me pareció buenísimo. A partir de ahí, no paré", confesó Marcos Liyo (44).

" Ginebra vive dentro de mí como una ciudad íntima hace 25 años", sostuvo Marcos.

Por eso, decidió mudarse a la capital de Suiza y comenzar de cero. Por amor a Borges, su vida, su obra y la ciudad donde pasó sus últimos días. En junio pasado, fundó una asociación con otros argentinos, franceses y suizos para que la gente sepa quién fue "uno de los cuatro escritores más importantes del siglo XX", qué hizo, cómo y dónde vivió. Por qué sus restos están enterrados en Ginebra.





"Llamativamente, en esta ciudad la mayoría de la gente no tiene idea de Borges. Eso me pareció raro, entonces dije 'hay que divulgarlo', porque su vínculo fue muy íntimo, personal y literario", comentó.

Tours literarios para divulgar la vida y obra de Borges

Así nació la idea de realizar tours literarios que sigan los pasos de Borges por Ginebra. Se realizan una vez al mes y duran aproximadamente una hora y media. Durante ese tiempo, se recorre el lugar donde vivió, estudió y murió. También los sitios donde escribió poemas, cuentos o ensayos.

Otra historia son los encuentros literarios que realizan en un bar que les cede un espacio para compartir algunas lecturas y acercar a nuevos lectores a la obra del gran escritor. Son eventos más informales, donde se conversa y se comparte un buen momento, alrededor de una copa de vino. "Leemos poesía y hablamos de literatura. La idea es hacer amigable la palabra de Borges para aquellos que no conocen su obra", expresó.

En ese marco, el pasado 24 de agosto de 2023 -día del nacimiento de Borges- organizaron una ceremonia en la tumba del escritor, en la que leyeron poemas en castellano y en francés, se interpretaron algunas de sus milongas y el embajador argentino ofreció las palabras de cierre. También dejaron una ofrenda laboral.

La Asociación: Los Conjurados

"Somos Los Conjurados y en el centro de Europa estamos conspirando". La frase de Marcos se inspira en el primer verso del poema Los Conjurados de Borges, en complicidad para olvidar las diferencias que pueden separar a las personas y más bien reforzar sus afinidades, todo aquello que las una.

En Ginebra, se practican tres lenguas -francés, italiano y alemán- que conviven entre sí, como así también religiones. Especialmente los suizos han decidido olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades, dentro de Europa.

"Nosotros tomamos esa idea y conspiramos no tanto a favor de Suiza sino a favor de Borges, para que el mundo disfrute de su literatura, se amigue con él, y olvide las diferencias que podría tener con él, incluso políticas. Todo eso es pasajero", remarcó.

Así, la fundación adoptó el nombre del poema borgiano porque "no puede haber a lo largo de toda la obra de Borges nada más exacto para nuestro propósito. Salvo que, ahora, a los conjurados no nos une el espanto, sino el amor por Borges. Más allá de todas las diferencias, nos une la amistad con él", revalidó.

Como fundación, tienen la misión principal de promover y difundir la obra, la vida y la figura del escritor argentino realizando actividades artísticas, intelectuales, académicas, editoriales y culturales en general.

En segundo lugar, afianzar y fortalecer el vínculo que une a la ciudad de Ginebra con el autor argentino, y estrechar los lazos culturales entre la República Argentina y la Confederación Helvética. Asimismo, fomentar la literatura y la cultura hispanoamericanas en su conjunto, y cada una de sus expresiones particulares.

Por último, cultivar la vocación asociativa y el intercambio de experiencias, conocimientos y bienes tangibles e intangibles con organismos de Estado e internacionales, organizaciones, instituciones, bibliotecas, museos, centros culturales y de estudios, universidades y editoriales de todo el planeta que tengan relación con nuestra misión principal.

"Aspiramos a ser la organización de referencia sobre Borges tanto en la ciudad de Ginebra, como en la Confederación Helvética y en toda Europa; no sólo en materia literaria, sino también artística, cultural y turística. A partir de la unión vital y literaria de Borges con la ciudad de Ginebra, queremos convertirnos en un centro de atracción internacional de primer nivel", enfatizó Marcos.

Ginebra y sus semejanzas con Neuquén

En lo personal, Marcos se visualiza en esa ciudad que lo recibió hace apenas un año. "Mi idea es quedarme a vivir en Ginebra. Me parece una hermosísima ciudad, donde yo por lo menos me encuentro muy muy bien. Es cosmopolita, muy activa culturalmente. No es una mega ciudad donde podés sentirte oprimido. Tiene la dimensión exacta y el ritmo de vida de una ciudad que tal vez parecería más grande", detalló.

Hay dos cosas de Ginerba que le "fascinan" y son a la vez "muy neuquinas". En Ginebra hay dos ríos -Rodano y Arve- que confluyen en un punto y la confluencia de esos ríos se llama Jonction, de la misma manera que se unen el Limay y el Neuquén. "La gente se tira en el pasto, comparte, se baña en el agua, hace lo mismo, la misma costumbre", advirtió.

Después encuentra semejanzas en el paisaje. Ginebra está rodeada de montañas y a la orilla de un lago, como San Martín de los Andes, donde Marcos ha pasado veranos y otros momentos de placer y descanso. Dice que en parte Ginebra le remite a estos lugares.

Su amor por la literatura borgeana

Como lector leal y apasionado de Borges, destacó el modo en que usa el lenguaje, su capacidad para utilizar las palabras justas, como así también el ingenio que demostró para desarrollar una idea en sus ensayos o argumentos, en los cuentos.

"Después me fascinan todos los universos que presenta... puede hablarte de budismo o literatura gauchesca con mucha naturalidad. Presenta distintas opciones de lectura, eso siempre me gustó. Actualmente, lo que más me atrae, sobre todo en cuentos y ensayos, es cómo una lectura que no es tan obvia, se puede hacer de manera subyacente alrededor de lo religioso. Pero su sentido religioso no tiene que ver con uno específico o institucionalizado, sino como valores sagrados que se expresan a través de la obra de Borges", comentó.

A la pregunta del cuento favorito, aquel que leería incansables veces, dijo más de uno: "Funes el memorioso y Biografía de Tadeo Isidoro Cruz". Si son poemas, se queda siempre con Everness y Para una versión del I King.

"Ahora en mayo, junto con la Universidad de Ginebra, vamos a organizar una conferencia junto con la Universidad de Ginebra sobre la relación entre Borges y la famosa ciudad suiza. También participaré del Festival Borges que se hace en Argentina desde 2021, una semana. Este año será desde el 3 al 8 de junio", adelantó.

Mientras tanto, auspicia algunas charlas en el Espacio Borges de la Biblioteca Miguel Cané de la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Adrogué, en la Casa de Borges.

En redes sociales lo pueden encontrar como @losconjuradosdegeneve (Instagram)