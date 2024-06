El partido de Ramón Rioseco reorganizó la conducción provincial

El Frente y la Participación Neuquina realizó una reunión partidaria en Cutral Co para elegir las nuevas autoridades.

Este sábado, el Frente y la Participación Neuquina llevó adelante una reunión para conformar la nueva mesa de conducción provincial . El encuentro fue en Cutral Co donde asistieron las seccionales de toda la provincia y afiliados de San Martin de los Andes, Chos Malal, Plottier, Neuquén capital, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huincul y Cutral Co.

Se realizó en salón de eventos "Jardín del Rey" del barrio Parque Oeste de Cutral Co y contó con una nutrida participación. Entre los presentes, se pudo escuchar el mensaje del líder y el fundador del partido , el actual intendente de la ciudad, Ramón Rioseco , quien dijo que "no hemos tenido buenas experiencias con las alianzas, pero aunque suene contradictorio sin las alianzas es imposible avanzar en una sociedad tan fragmentada desde el punto de vista ideológico".

Además, aseguró que cada decisión que uno toma en la política, se convierte en una acción política y que "aquí en Cutral Co lo que hacemos son acciones de política pública para que esta ciudad siga avanzando y siga creciendo. Desde aquel día histórico de la pueblada en nuestra comarca, hemos ido transformando el destino de Cutral Co no sólo en lo económico, sino también en lo social, en lo cultural y en la conciencia colectiva, el sentido de pertenencia de nuestros vecinos".