"El peor año": preocupación por las personas en situación de calle en Neuquén

" Ha sido un año de difícil , no solamente para nosotros, para para todos", sostuvo Cámpora en una entrevista con la radio LU5 en la que hizo un balance del año.

"El panorama de las personas en situación de calle no cambió, otros años cuando se pasaban los fríos intensos había menos personas en la calle. Ahora, ya cambió el clima pero la cantidad de gente a la que asistimos es la misma", describió el líder de la Red Solidaria.

Juan en situación de calle 01

"Vemos la situación con tristeza y preocupación", advirtió. "Notamos mucha cantidad de personas en la calle, se ha producido como una catarata porque está muy complicado otro sector, que está siendo golpeado por la falta de alquileres. Hay familias a las que casi todo lo que cobran se les va en alimentos, lo que les queda no alcanza para un alquiler", remarcó.

Presente difícil

Cámpora no dejó lugar a dudas sobre su opinión respecto al presente de los excluidos. "No quiero sonar catastrófico, pero creo que es el peor año que recuerdo y no quiero que quede como que es una apreciación, es la realidad: nosotros todavía todavía hoy -8 de diciembre- seguimos saliendo a la calle porque hay gente que necesita", afirmó.

El referente de Red Solidaria desbarató la creencia de que las personas en situación de calle vinieron sin trabajo desde otras provincias y no se pudieron acomodar en la ciudad. "No vemos que eso sea el el factor más importante, vemos chicos jóvenes que viven acá en Neuquén, que son de Neuquén, que andan por la calle por decirlo de alguna manera", dijo.

El rol del voluntariado

"La situación se escapa de las manos de la estructura política y el voluntariado es una herramienta, un brazo muy poderoso, como siempre decimos nosotros no solamente por Red Solidaria que es un nombre nada más, sino que hay muchas personas colaborando y haciendo tareas solidarias porque tienen empatía y cariño por el otro", analizó Cámpora.

El jueves por la noche, los integrantes de la organización asistieron a las personas en situación de calle.

El voluntario también ubicó entre los datos negativos que rodean a la problemática de los excluidos a los cortocircuitos que se producen en la asistencia estatal a los hogares, a los que llama refugios, por la función que cumplen. "Estamos hablando de la comida de los chicos y parece ridículo que esté en juego por esas cuestiones. No se puede esperar a que cambie el gobierno para disponer de comida", sostuvo.

El referente solidario consideró que lo más importante a abordar es la alimentación de los chicos. Y que esa cuestión no admite argumentos que sustenten la carencia de la ayuda a los niños que no tienen ni para comer.