El pescador de Alicurá caminó 36 horas y apareció con vida: así fue el operativo

Rescataron a pescadores (1).jpg

El operativo de rescate

Las peripecias durante el día de pesca comenzaron el domingo, día en que los pescadores que estaban parando en la comunidad Ancatruz se trasladaron hacia una picada y embarcaron en el Embalse Alicurá. La jornada prometía ser un día espectacular para la pesca, pero en un momento su bote rígido se quedó sin combustible y orilló en el margen de Neuquén.

A las 22, el pescador más joven, al notar que se les iba a imposibilitar retornar al punto de salida, dijo conocer la zona y dejó la embarcación para a buscar ayuda por tierra. El viento jugó una mala pasada a los pescadores de 57 y 67 años, y fueron arrastrados hacia la costa de Río Negro.

El lunes el lonko de Ancatruz notificó a la Comisaría 8 que los pescadores no habían regresado y la provincia montó un operativo de rescate coordinado por los Bomberos, la Policía y Guardafaunas que el martes al mediodía logró dar con los dos pescadores. Después de dos días en el bote, los adultos estaban desorientados, en shock y deshidratados, por lo que recibieron asistencia de los rescatistas y lograron estabilizarlos.

maxresdefault.jpg

Cómo logró sobrevivir el pescador

El tercer pescador emprendió una larga travesía y finalmente pudo volver por sus propios medios, lo que asombró a las autoridades que estaban bajo alarma, a punto de sobrevolar la zona con un helicóptero.

Al bajar de la embarcación que compartía con sus amigos, el mendocino de 41 años primero realizó unos 30 kilómetros en la oscuridad hasta la ruta nacional 237. Luego, con la intención de llegar lo más rápido posible para dar aviso sobre la situación, hizo dedo hasta Piedra del Águila, donde se presentó en la Comisaría 8 a las 4:20 de la madrugada, según informó Luis Mardones, comisario inspector, coordinador operativo de Junín de los Andes, a LMNeuquén.

En total, caminó casi 36 horas en busca de ayuda. Respecto de su estado de salud, Mardones indicó que estaba agotado, y desorientado: "lo llevamos al hospital para que lo normalicen, pero en condiciones generales está bien".

maxresdefault (1).jpg

Un comienzo de año a puro rescate

Consultada por el balance de las primeras dos semanas del año, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luna, analizó: "es distinto a años anteriores por la cantidad que tenemos de personas fallecidas, perdidas o que tienen emergencias en medios acuáticos no habilitados".

En cuanto a la aparición con vida de los tres pescadores perdidos en el Embalse Alicurá que trajo un respiro a la gestión, Luna señaló: "hace un par de días hubo hasta siete personas desaparecidas" y destacó: "apareció el criancero, con todo lo que implica para esa familia, y todavía seguimos en búsqueda del pescador de Vista Alegre y de la niña que hace ya varios días está desaparecida en el río Limay".

En ese sentido, Luna hizo un pedido a la comunidad: "le pedimos a todos que si bien uno no piensa que no nos va a pasar cuando empieza el día o cuando nos vamos de vacaciones, yo les pido que piensen al revés, que le tengan el respeto que merece el agua" y observó: "nuestros ríos están muy caudalosos, profundos con irregularidades, pozones así que por favor el máximo respeto y no bañarse en lugares no habilitados".

buceo rio limay niña desaparecida

En relación con los incendios que actualmente están avanzando en el Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de Bariloche, Luna indicó: "Río Negro está muy cerquita con una situación crítica, tenemos 15 brigadistas trabajando en este incendio donde hay brigadistas del todo el país", y a su vez destacó: "no tenemos focos en nuestra provincia, eso habla del gran esfuerzo de prevención que se está haciendo desde en nuestra área".