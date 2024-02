El presidente Javier Milei enfrenta la rebelión del interior

NeiCon un estilo que se aleja de los consensos, el presidente Javier Milei aceleró su enfrentamiento con los gobernadores al no remitir una partida de 13.500 millo0nes de pesos que esperaba con ansiedad esta semana el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

“Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina... y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador del PRO que tuvo, hasta días atrás, una relación de cooperación con la Casa Rosada, que de hecho se plasmó en que sus diputados votaron a favor de la denominada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Una amenaza de difícil cumplimiento.

La respuesta la dio el propio Milei: “Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia” .

La posición de Torres tuvo derivaciones impensadas: no sólo los gobernadores peronistas, sino aquellos que representan al PRO, la UCR y partidos provinciales, salieron a respaldar enfáticamente la posición del mandatario de Chubut. “La aparición de la firma de Jorge Macri en esa carta no hace más que confirmar el fracaso de las conversaciones entre Mauricio y el presidente para incorporar funcionarios en puestos claves del Gobierno”, agregó a esta disputa un allegado al exmandatario.

En definitiva, el presidente avanza con sus convicciones en soledad y sin plantear dialogo alguno para lograr los mínimos consensos políticos.

Los 13.500 millones que no transfirió el Gobierno Nacional hacia las arcas de Chubut son fondos que unilateralmente tomó el ministro Luis Caputo de la Coparticipación como compensación de una deuda pendiente de la Provincia con la Nación, tal como se asegura en el acuerdo de ese préstamo. Torres pidió una prórroga para el pago de la cuota de ese crédito que el Gobierno Nacional no se la otorgó. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró, en este contexto, que se están girando con normalidad los fondos coparticipables a todas la Provincias. “Se está cumpliendo con lo que marca la Ley”, agregó. Sin embargo, todo indica que no hubo trato igualitario. Algunas provincias habrían logrado esta prórroga para cancelar la cuota del préstamo.

La pulseada Nación-Gobernadores se da por la posición y administración de fondos públicos. Los mandatarios provinciales tienen fundamentalmente tres vías de transferencias de fondos que llegan desde el poder central: Ley de Coparticipación Federal, Leyes especiales y partidas discrecionales. Estás últimas ya fueron anuladas y el presidente Milei está avanzando sobre las segundas. Los fondos de subsidios al transporte público y el incentivo docente, son dos de otras tantas Leyes especiales que están siendo hoy reclamadas por los Estados del interior.

El gobierno central está retrasando estas transferencias, pero no puede suprimirlas, ya que son leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Por eso, quien firme un decreto o resolución que ordene la suspensión de estas dos partidas sabe que no tardará en enfrentar una demanda por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Francos 6568dc140275b_450.jpg El ministro del Interior hace malabares para intentar mantener a los Gobernadores dentro de una política de dialogo.

Tarde o temprano, esos fondos tendrán que ser transferidos a las Provincias. Mientras tanto, el presidente Milei usa este tiempo para forzar nuevas negociaciones que le permitan seguir ordenando las cuentas públicas. En realidad lo que necesitaría el país sería una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, algo que quedó pendiente de trabajar en la reforma de la Constitución en 1994, hace ya 30 años.

Milei resiste en las encuestan

Pese al feroz ajuste realizado por el presidente Javier Milei, su imagen pública resiste en todo el país. La última encuesta nacional de Poliarquía, realizada a dos meses de la asunción del primer mandatario, indica que la aprobación de la sociedad al gobierno nacional se mantiene en niveles elevados, aun cuando ese apoyo sea dos puntos menor que en enero, con un 56%, en tanto que la desaprobación subió del 39% al 42% en igual período.

Sin embargo, los números del Gran Buenos Aires no presentan esta misma tendencia. La reciente encuesta de CB Consultora, llevada a cabo entre el 13 y el 17 de febrero en 24 municipios del conurbano bonaerense entre 15.200 casos, consigna que Milei ha sufrido una caída generalizada de su imagen positiva en los partidos de esa región, presentando una imagen negativa superior a la positiva en casi todos los municipios, con excepción de Tigre, San Isidro y Vicente López.

Este escenario probablemente agrande la imagen del Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intenta posicionarse como referente político de la oposición de cara al 2027.

El Gobierno abre la canilla del gasto

Consciente de que el plan financiero está llegando a una etapa de “riesgo social”, el Gobierno tomó la decisión de dar aumentos selectivos de salarios, jubilaciones e importantes subas a las distintas versiones de asistencia social formal (AUH y ayuda escolar, entre otras). La última encuentra realizada por la consultora Poliarquía destaca que más de la mitad de la población (51%) admite que no llega a fin de mes, ya que no le alcanza el dinero, y tiene dificultades para cubrir sus gastos. Javier Milei y su ministro Luis Caputo, tomaron nota de estos datos.

caputo 600x400_caputo-le-contesto-cristina-tenga-dignidad-permanecer-callada-1024101-104039.webp El ministro Luis Caputo libera el gasto para quitar presión social.

Las distintas recomposiciones comenzarán a pagarse a partir de marzo por lo que queda consolidada la licuación de las principales partidas del gasto del Estado, producto del ajuste inflacionario compulsivo de diciembre, enero y febrero, proyectado en torno al 75%.

En el mejor de los casos, el Gobierno prevé un incremento promedio sobre estas partidas del 25%, por lo que el recorte neto del gasto público se ubicará alrededor del 50% en esta primera parte de la gestión de Javier Milei. En este contexto, los números fiscales proyectados para este año van cerrando y el mercado está dando su respaldo.

- Los bonos soberanos continúan con su firme recuperación, perforando el riesgo país el piso de los 1.700 puntos, que sigue siendo altísimo, pero es el mejor índice de los últimos dos años.

- La liquidación de divisas, por parte de los exportadores, se mantiene estable pese, a que no cede la expectativa de una devaluación a partir del segundo trimestre de este año.

- El pasivo de Banco Central se está licuando a una alta velocidad y las reservas siguen creciendo.

- El dólar, hacia donde miran la mayor parte de los argentinos, continúa cayendo en términos reales ubicándose la brecha por debajo del 30% respecto de la divisa formal.

- La visita de las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), dando su respaldo a lo actuado en materia financiera, alentó la probabilidad de nuevos desembolsos del organismo internacional a partir del último cuatrimestre del año.

En definitiva, en escenario financiero es similar a la de la semana pasada, pero mejorado.