El pueblo más lindo del mundo: comienzan a funcionar las Termas de Copahue

Por último, se refirió a la reciente distinción obtenida por la localidad anfitriona de las termas: “Con el reconocimiento de Caviahue-Copahue como el pueblo más lindo del mundo, estamos convencidos de que este año recibiremos aún más visitantes que la temporada pasada. En diciembre del año pasado logramos 20.000 prestaciones, y creemos que este año superaremos esas cifras. Incluso hay hoteleros que ya reportan un 90% de ocupación para toda la temporada”.

Gracias a las características geotérmicas únicas del Copahue, las aguas y fangos poseen propiedades curativas que se utilizan en una amplia gama de tratamientos, que oscilan desde terapias reumatológicas, hasta tratamientos para la piel, problemas respiratorios y estrés. Esto convierte al complejo en un destino ideal no solo para aquellos que buscan relajación, sino también para quienes necesitan tratamientos de salud específicos.

Caviahue-Copahue, distinguido como "el más lindo del mundo"

El pasado 15 de noviembre, Caviahue-Copahue fue declarado como el pueblo más lindo del mundo. La Organización Mundial del Turismo lo distinguió entre más de 260 pueblos de 60 países, en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), celebrada en Cartagena de Indias, Colombia.

“Es un honor que un destino neuquino lleve el nombre de la provincia a un escenario global, mostrando al mundo lo que somos capaces de ofrecer”, señaló el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, quien manifestó su orgullo por tal distinción.

César Silva Croome, secretario de Turismo de Caviahue-Copahue, explicó que los habitantes se llenaron de alegría al recibir la distinción de Best Tourism Villages de ONU Turismo. "En el 2022 habíamos postulado y no habíamos llegado a estas instancias finales, ahora mejoramos el proceso y tenemos este logro que nos llena de alegría", dijo y aclaró que, más allá de las medallas, ya haber quedado finalistas despertó mucho interés en los viajeros que quería conocer ese rincón de Neuquén.

Para entrar en el certamen, los pueblos "tienen que ser pueblos rurales turísticos con comunidad originaria, que tengan agricultura, pesca y bueno, que vivan del turismo sobre todo. Se hacen evaluaciones en la parte económica, arquitectura", según relató el secretario. Caviahue-Copahue parece tenerlo todo: vegetación de cordillera, lagos, un volcán, aguas termales, saltos de agua impresionantes y un centro de esquí.

Si bien el Best Tourism Village no otorga un premio económico, la distinción es una vidriera que catapulta la visibilidad del destino turístico. "Hoy temprano estuve hablando con los chicos de la oficina de turismo me decían que las redes y el teléfono explotaban", relató el secretario, que aseguró que ya trabajan en la puesta a punto del complejo de Termas de Copahue, al tiempo que atienden las consultas de los interesados en conocer el lugar.