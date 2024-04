El puma que tiene en vilo al valle medio de Río Negro

Mario Loaiza es profesor de boxeo en Choele Choel . La valentía es un rasgo distintivo de los que practican ese deporte. Sin embargo, no fue menor el susto que se llevó este vecino a la salida de Darwin . Y parece que no fue el único que se topó nada menos que con un temible puma .

Debió detenerse para que el peligroso animal pase. "Iba tranquilo, nos lamentamos de no haber sacado una foto. Era grande", describió y agregó que hay que tener precaución. De hecho, le llamó la atención que el animal estuviera tan cerca de la localidad.

"Fue justo antes de llegar a una curva. Hay que tener cuidado porque hay mucha gente que sale a caminar, venía del lado de la costa", comentó. Y otros vecinos afirmaron lo mismo: haber contemplado el paso cansino del puma.

El médico veterinario Pablo Crowley, coordinador de la URESA regional, comentó que es normal encontrarlo en cualquier época del año porque no hibernan. Por supuesto, aclaró que es más frecuente encontrarlo en zona rural.

"Ese es mi amigo el puma", dice la canción. Pero los vecinos de Darwin, más que amigo, es el terror de unos cuantos.

El antecedente local de Puma suelto

En 2021, vecinos dieron aviso a la Policía al ver un puma que deambulaba por la calle Las Margaritas, en la zona de Ferri. Al parecer, el animal mató al perro de un chacarero. Personal de la Comisaría 32 tomó conocimiento del hecho, pero no pudo ubicar al animal, informaron fuentes policiales.

"Nosotros particularmente no lo hemos visto, pero el personal está atento y se dio aviso al destacamento de Ferri", indicó en su momento el personal de la unidad policial. Agentes de Protección Civil también intentaban recabar datos sin demasiados resultados.

Desde la dirección provincial de Fauna Silvestre, Fabián Llanos brindó una serie de recomendaciones a la población sobre cómo actuar cuando deambula un animal de estas características en el ámbito urbano o periurbano. Dijo también que si el animal no está confinado en un galpón o se encuentra arriba de un árbol "es imposible que lo podamos atrapar".

Reconoció que el puma puede atacar perros y otros animales, como zorros, liebres y gatos monteses, aunque en el caso no lo pudieron certificar. Pero aclaró que no se tienen registros de ataques a personas. "No estamos en su dieta ni interactúa con nosotros. Por el contrario, busca alejarse", afirmó.

Semanas antes a ese hecho, otro puma fue visto en inmediaciones de una estancia de Guerrico y personal de Fauna Silvestre realizó una búsqueda en el sector que no dio resultados. "Así como apareció, desapareció", advirtió el coordinador Llanos.

En tanto, cámaras de seguridad registraron otro puma caminando de madrugada por el centro de Bariloche. Y vecinos filmaron uno pasando frente a sus casas.