El relato de los vecinos de la calle Futaleufú y el asfalto que nunca llega

"Nos cansamos de que nos tomen el pelo", son algunos de los comentarios que hacen los vecinos de la zona, hartos de no recibir respuestas hace tiempo.

Vecinos reclaman por el estado de la calle Futa Leufú el día después de las lluvias.

"Durante el día de ayer no pudimos salir por el agua, queda acumulada, no hay declive para ningún lado. Vienen a tapar los pozos pero no duran nada, cada vez que llueve vuelve a quedar así", apuntó.

El gran conflicto que viven los vecinos se debe a que en todos estos años ningún intendente se hizo cargo del asfalto para solucionar este problema, derivando en otros inconvenientes como, por ejemplo, que no pase ni el camión de basura, como cuenta Gustavo.

"Cuando llamas a la Policía por algún inconveniente te preguntan de qué lado de la vereda estás, para saber si sos de Neuquén o de Plottier", apunta Nelly, dueña de un almacén que se encuentra sobre la Futaleufú. Además, señala que si pedís un taxi te dicen que por esa calle "no se meten".

Elsa, otra vecina de la cuadra, cuenta que hace unos días cortaron las ruta entre todos los vecinos: "nos juntamos los vecinos de acá y también los de los barrios privados, porque es una calle muy transitada por todos".

En ese momento el reclamo fue a Plottier y pero nunca obtuvieron nada concreto. “Después, más adelante, cuando asuma el próximo gobierno, cuando se vaya uno y el otro, y así”, manifestó Elsa sobre las respuestas que les dan desde el municipio.

"Lo único que nos prometieron el otro día, cuando hicimos el corte, fue que ellos lo iban a mantener regadito nomás. No vino ninguna máquina a tapar nada", enfatizó.

La novela de la calle Futaleufú

En marzo el intendente Mariano Gaido señaló que legalmente se requiere que pase al ejido neuquino para poder llevar servicios, pluviales y asfalto. "No alcanza con un permiso", aseguró.

Gaido se mostró a favor de que la municipalidad de Plottier haga las obras, “pero si no las hace, no pueden conseguir los fondos y las gestiones que llevan adelante no funcionan, Neuquén está dispuesta a hacerla. Es por ley provincial, necesitamos que esa calle sea propiedad de la ciudad de Neuquén para hacer la obra, por una cuestión legal”.

El intendente reiteró, “para que no haya confusiones y terminemos la novela: Neuquén propone eso, para hacer la obra necesito la propiedad y llevar adelante, a través de una ley, esa incorporación al ejido de la ciudad”.

Dos meses después, en mayo, la intendenta de Plottier y vicegobernadora electa, Gloria Ruiz, confirmó que la calle Futaleufú será asfaltada por Vialidad Nacional y que firmaría un convenio para concretar la obra que demandará mil millones de pesos.

Después de las intensas lluvias durante el año y en la jornada de ayer que dejaron a la vista las complicaciones para quienes viven allí, el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Plottier e intendente electo, Luis Bertolini, indicó que el lunes pasado recibió una comunicación de parte de la dirección local del organismo nacional con la aprobación al proyecto.

Si bien el funcionario no se arriesgó en confirmar una fecha para el inicio de la obra de asfalto de la calle Futaleufú, sí dijo que espera que ese convenio se firme en pocos días más para que se de inicio al proceso de obra.