Neuquén La Mañana Sorprendente El sobresalto que vivió Miguel Parra con sorprendente final

El conocido periodista sufrió un contratiempo que lo mantuvo preocupado buena parte del finde. El feliz desenlace y un gesto que lo dejó "helado".







Miguel Parra en una tarde de caminata. El domingo no terminó de la mejor manera. Foto gentileza de MP.

"Soy más bien de colaborar con la búsqueda de la gente y no poner cosas mías, aparte uno piensa que no le va a pasar nunca. Pero esta vez me tocó a mí apelar a la solidaridad de los vecinos y vecinas", explica Miguel Angel Parra, el conocido colega y cazador de noticias top del Alto Valle que en las últimas horas vivió un gran sobresalto que lo tuvo preocupado y con el corazón en la boca buena parte del fin de semana.

El mismo lo cuenta en primera persona a LM Cipolletti. "El domingo a las 19.30 fui a caminar. Dejé el auto estacionado como siempre a la orilla de la pista del Parque de Fernández Oro, sobre la avenida Cipolletti. Crucé la pista de atletismo y me fui por la ciclovía camino a Allen, pero llegué hasta la mitad del trayecto, ni siquiera salí de Oro. Al regresar, me percaté de que no tenía las llaves. Todavía estaba clarito, no había anochecido así que volví al trote a buscarlas. Pero no las encontré nunca por donde anduve antes", explicó Parrita sobre el reciente susto y la desesperación que lo embargó.

"El tema es que si no tenés duplicado se complica, ya que cuesta entre 160 mil, 200 mil y hasta 300 mil pesos... Yo tengo uno, pero sin alarma", aseguró en relación al inesperado y elevado gasto que tendría que afrontar y tanto lo perturbaba.