El clima en Neuquén

icon
26° Temp
17% Hum
Neuquén
La Mañana Sorteo

El Sorteo Extraordinario de Fin de Fiestas ya tiene ganador: fue para el 82718

Este sábado se realizó la última edición de la tanda de Sorteos Extraordinarios de la Lotería Unificada.

El Sorteo Extraordinario de Fin de Fiestas ya tiene ganador: fue para el 82718

Este sábado se realizó la íltima edición del Sorteo Extraordinario Fin de Fiestas. Se trata de un sorteo federal de la Lotería Unificada qe repartió más de 500 millones de pesos en premios.

El primer premio con 210 millones de pesos con duplicador fue para el número 82718. Y el número duplicador fue el 2.

El segundo premio fue para el número 38647; mientras que el tercero correspondió al 38113.

Embed

Esta fue la última edición de esta tanda de Sorteos Extraordinarios de la Lotería Unificada. Fin de Fiestas contó con más con 500 millones de pesos en premios a repartir, y se llevó a cabo por bolillero de Lotería de Río Negro.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel