El Sorteo Extraordinario de Fin de Fiestas ya tiene ganador: fue para el 82718

Este sábado se realizó la última edición de la tanda de Sorteos Extraordinarios de la Lotería Unificada.
Este sábado se realizó la íltima edición del Sorteo Extraordinario Fin de Fiestas. Se trata de un sorteo federal de la Lotería Unificada qe repartió más de 500 millones de pesos en premios.
El primer premio con 210 millones de pesos con duplicador fue para el número 82718. Y el número duplicador fue el 2.
El segundo premio fue para el número 38647; mientras que el tercero correspondió al 38113.
Esta fue la última edición de esta tanda de Sorteos Extraordinarios de la Lotería Unificada. Fin de Fiestas contó con más con 500 millones de pesos en premios a repartir, y se llevó a cabo por bolillero de Lotería de Río Negro.
